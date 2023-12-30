Администрация Байдена начала признавать, что конфликт на Украине следует урегулировать за столом переговоров. Вашингтону, который ранее саботировал соглашение между Москвой и Киевом, следовало сразу понять, что ВСУ не обладают достаточной мощью, чтобы победить на поле боя, заявил в интервью The Hill подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Забавно. Впрочем, это неподходящее слово. Примечательно, что мы приближаемся к моменту, который вы давно предсказывали непосредственно в нашей программе. Даже самые проукраинские деятели, аналитики и правительственные военные эксперты признают, что единственным выходом из этой ситуации являются переговоры. Они могут быть болезненными для Украины, но не приведут к гибели всей страны, а просто потребуют неких территориальных уступок.

ДЭНИЕЛ ДЭВИС, подполковник армии США в отставке: Да, Робби, мне очень больно слышать это сейчас. Мы приближаемся ко второй годовщине конфликта, хотя сделка уже почти была в кармане ещё в марте, апреле 2022 года, когда с начала боевых действий прошёл едва ли месяц. Контуры соглашения уже были готовы. Обе стороны в целом их поддержали, но затем сделку саботировал либо Борис Джонсон, либо США в зависимости от того, в какую версию о том, что произошло, вы верите.

Всё, что мы знаем, это то, что соглашение было категорически отвергнуто. Тогда Украина могла бы… даже Мариуполь тогда ещё находился под её контролем. Все эти города, которые были уничтожены, находились бы под её контролем.

И мне кажется, я пару раз говорил в вашей программе: чем дольше это (конфликт. — ИноТВ) будет продолжаться, тем меньше у них (украинских властей. — ИноТВ) останется территории и тем худшим для них будет результат переговоров. Но он будет, потому что Украина не имела военного потенциала для победы. Это должно было быть совершенно очевидно.

Но теперь, несмотря на все подтасовки и притворства о том, что дело обстояло иначе, наконец-то стала осознаваться реальность, что нам придётся прийти к урегулированию конфликта путём переговоров. И, к сожалению, они будут предусматривать гораздо худшие условия для Зеленского, чем было бы в противном случае.

Но пока Зеленский всё ещё не говорит, что собирается идти на переговоры. Он продолжает рассказывать о своих больших планах на 2024 год, поэтому у нас возникла небольшая проблема, которую придётся очень быстро решать.

Дата публикации 28 декабря 2023 года.