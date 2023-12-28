Reuters: половина союзников США отказалась от участия в операции в Красном море

Многие партнёры Америки не спешат присоединяться к её операции «Страж процветания» в Красном море. Правительства этих государств беспокоятся, что они могут лишиться поддержки электората, который в целом негативно относится к агрессии еврейского государства в секторе Газа, пишет Reuters.
Президент США Джо Байден надеялся дать решительный международный ответ на нападения хуситов на суда в Красном море, создав новый военно-морской альянс. Но многие союзники Вашингтона, включая Италию, Испанию и Францию, не хотят принимать участие в новой инициативе или вообще иметь к ней какое-либо отношение, пишет Reuters.
Пентагон рассчитывал задействовать в операции «Страж процветания» более 20 государств. Однако почти половина запланированных участников до сих пор не объявили о своём вкладе в это мероприятие и не позволили сделать это Вашингтону, подчёркивается в статье.
Во многом нежелание союзников объясняется тем, что администрация Байдена продолжает поддерживать агрессию Израиля в Газе, несмотря на международное осуждение. «Европейские правительства всерьёз опасаются, что часть их потенциального электората восстанет против них», — пояснил агентству профессор международных отношений Мадридского университета Комплутенсе Давид Эрнандес.
Кроме того, есть риск, что страны-участницы станут объектом возмездия со стороны хуситов. Среди прочего такое мнение разделяют в Индии, которая вряд ли присоединится к операции США с учётом подобных опасений, обращает внимание Reuters.
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