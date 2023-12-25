NYT: войны, выборы и нестабильность — 2024 год будет сложным для мировой экономики

В 2024 году во многих ключевых странах мира пройдут выборы и их результаты могут иметь серьёзные последствия для мировой экономики, пишет The New York Times. Кроме того, в мире продолжаются войны, а также происходят единичные события, которые также сказываются на всей системе, так что наступающий год может быть ещё более сложным, чем 2023-й.

Нападения боевиков в Йемене на корабли в Красном море вносят новую дозу нестабильности в мировую экономику, которая и без того борется с растущей геополитической напряжённостью, пишет The New York Times. Автор статьи напоминает про кризисы последнего времени: конфликт на Ближнем Востоке, пандемия, война на Украине — всё это «оставляет шрамы» на мировой экономике.

Но в новом году к этому добавятся выборы в 50 странах, результаты которых могут принести долгосрочные последствия. В этих странах проживают более 2 млрд человек: это и Индия, и Индонезия, и Мексика, и ЮАР, и США, и Евросоюз.

В демократических странах выборы проводятся на фоне роста недоверия к правительству, разделённости электората и постоянной тревоги по поводу экономических перспектив. Даже в авторитарных странах лидеры озабочены состоянием экономики перед выборами.

Победители этих выборов будут определять важнейшие политические решения, которые касаются промышленных субсидий, налоговых льгот, передачи технологий, развития искусственного интеллекта, регулятивного контроля, торговых барьеров, инвестиций, государственной задолженности и энергетического перехода. И если будут побеждать популисты, они могут прибегнуть к ужесточению контроля над торговлей, иностранными инвестициями и иммиграцией.

Во многих странах у людей снижаются доходы, уровень жизни и растёт неравенство, поэтому они скептически относятся к глобализации. Но если будет сокращаться торговля, то будут сокращаться и доходы, отмечают эксперты. Поэтому может появиться «порочный круг»: если люди изберут правых националистов, их действия могут ещё больше ослабить глобальный рост и нанести ущерб экономике.

Нынешние события сравнивают порой с 1970-ми годами, но эксперт, с которым общался автор статьи, скорее вспоминает 1930-е, когда политические потрясения и финансовые проблемы переросли в популизм и снижение торговли, а затем в политические крайности.

Самыми важными для мировой экономики в 2024 году будут президентские выборы в США. Их перспектива уже влияет на принятие решений: так, Вашингтон и Брюссель договорились приостановить действие тарифов на европейскую сталь и алюминий, а также на американский виски и мотоциклы до окончания выборов.

Перспективы мировой экономики на следующий год пока неоднозначны, отмечает автор статьи. Экономический рост остаётся медленным, а десятки развивающихся стран находятся под угрозой дефолта по своим суверенным долгам. Однако быстрое падение инфляции подталкивает центральные банки к снижению процентных ставок, а это обычно стимулирует инвестиции и недвижимость.

В будущем году проблемы, связанные с безопасностью, будут играть ещё большую роль в принятии экономических решений, считает автор статьи, поскольку в мире всё больше растёт конкуренция между блоками и альянсами.

Так, Европа резко сократила закупку российских углеводородов, но Китай, Индия и Турция, наоборот, их нарастили. Из-за напряжённости в отношениях с Китаем Штаты стали стимулировать собственных производителей электромобилей, полупроводников и других товаров, важных для национальной безопасности.

В последние пару месяцев эксперты отмечают, что более мелкие игроки, такие как Йемен, ХАМАС, Азербайджан и Венесуэла, стремятся изменить статус-кво, отмечает геополитический аналитик Кортни Рикерт Маккефри. «Даже если эти конфликты меньше, они всё равно могут неожиданным образом повлиять на глобальные цепочки поставок, — сказала она. — Геополитическая сила становится более рассредоточенной».

Так, нападения йеменских хуситов на суда в Красном море привели к росту тарифов на фрахт и страхование, а также цен на нефть, поскольку танкеры стали ходить по более длинному маршруту вокруг Африки. А через Красное море проходило 12% мировой торговли.

Нестабильность в геополитических и экономических отношениях между крупными экономиками — это самая большая проблема для руководителей как в государственном, так и в частном секторах, уверены эксперты. Учитывая постоянные военные конфликты, экстремальные погодные условия и грядущие выборы, вполне вероятно, что 2024 год будет ещё более сложным, отмечает автор статьи в The New York Times.