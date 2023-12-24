The Economist: подводные кабели – стратегическая инфраструктура и яблоко раздора между Китаем и США

Протяжённость подводных линий связи стремительно растёт. При этом страны всё больше волнует вопрос безопасности этих кабелей, а также кто контролирует их. The Economist сообщает, что между Западом и Китаем существует жёсткая конкуренция по строительству новых сетей и США давление пытаются не допустить расширение доли китайских компаний.

В начале декабря 2023 года ВМС Великобритании, Финляндии и Эстонии провели учения в Балтийском море, отрабатывались, однако, не боевые навыки, а защита подводной инфраструктуры – кабелей. «Учения последовали за событиями в октябре, когда в этом регионе были повреждены подводные кабели», и в Финляндии озаботились безопасностью своей инфраструктуры. Британский The Economist в связи с этим отмечает, что «подводные кабели превратились в ценные экономические и стратегические активы», за контроль над которыми борются не только техногиганты, но и государства.

По кабелям, проложенным по морскому дну, передаётся почти 99% межконтинентального интернет-трафика, протяжённость действующих и планирующихся подводных кабелей, в настоящее время составляет более 1,4 миллиона километров, объясняет журнал, при этом почти половина была построена в последнее десятилетие. Спрос растёт стремительно, например, с 2019 года он утроился и продолжит рост, для чего потребуется 440 000 км новых подводных линий.

При этом почти весь новый объём трафика контролирует «интернет-гигантами и гигантами облачных вычислений — Amazon, Google, Meta* и Microsoft», — указывает The Economist. Именно они создали высокий спрос на интернет-трафик, и именно они стали самыми большими инвесторами в расширение сетей. «В 2012 году эти четыре компании использовали около десятой части международной пропускной способности; в настоящее время они занимают почти три четверти». Поэтому эта четвёрка строит собственные закрытые системы кабелей, которые «позволяют технологическим гигантам не конкурировать с другими трафик, а также быстро реагировать на изменения спроса пользователей и любые проблемы».

Британский журнал отмечает, что это также серьёзно изменило и структуру отрасли. Старые телекоммуникационные компании оказались неспособны конкурировать по инвестициям с технологическими гигантами и из арендодателей превратились в арендаторов трафика: «Устаревшие телекоммуникационные компании довольны такой договорённостью, поскольку они сталкиваются с постоянным давлением со стороны потребителей, требующих увеличения пропускной способности, но, в отличие от крупных технологических компаний, им отчаянно не хватает капитала».

Рост протяжённости сетей оказался также золотой жилой и для компаний, строящих эти сети. Но именно здесь же и стал заметен наибольшей геополитический раскол отрасли. Три компании — Alcatel Submarine Networks из Франции, NEC из Японии и SubCom из Америки — получают более 80% заказов на прокладку кабеля. Единственный незападный концерн со значительной долей рынка — HMN Tech, вышедшая из Huawei, китайского лидера в области телекоммуникаций, получает в денежном эквиваленте около 9% заказов на строительство.

The Economist сообщает, что «на фоне китайско-западной напряжённости» многие компании избегают нанимать HMN Tech в качестве подрядчика: «руководители телекоммуникационных компаний говорят, что им не рекомендуется использовать HMN Tech». Так, в 2022 году американская SubCom выиграла выгодный контракт на линию протяжённостью 19 000 км, принадлежащую группе операторов связи, включая индийскую Bharti Airtel и сингапурскую SingTel, и соединяющую Юго-Восточную Азию с Европой, хотя HMN Tech предлагала более выгодную цену.

В ответ на ограничения со стороны США Китай запустил «цифровой шелковый путь» и строит параллельную цифровую инфраструктуру. Например, «подводный кабель длиной 21 500 км, соединяющий Кению с Францией через Пакистан». В планах проект по сети соединяющей «Китай и Францию через Сингапур, Пакистан и Египет», который будет прямым конкурентом кабелю, проложенному SubCom.

* Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.