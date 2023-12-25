WION: Испания отказалась участвовать в международной морской коалиции по защите от атак хуситов

Испания заявила, что не будет присоединяться к международной морской коалиции под руководством США, которая была сформирована для отражения атак йеменских повстанцев-хуситов. Хуситы в знак солидарности с Палестиной начали активно атаковать с помощью беспилотников морские суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем. В результате торговый флот стал избегать маршрутов через Красное море, что уже негативно повлияло на глобальные поставки, передаёт WION.

И выражая свою окончательную позицию, Испания заявила, что не будет присоединяться к возглавляемой США коалиции, которая была создана, чтобы защищать судоходство в Красном море от нападений со стороны йеменских повстанцев-хуситов. Поддерживаемые Ираном хуситы уже организовали многочисленные удары по кораблям в Красном море, что побудило Испанию принять решение воздержаться от присоединения к этой коалиции.



На прошлой неделе Пентагон объявил, что 20 стран присоединились к коалиции во главе с Вашингтоном, созданной для защиты этого ключевого морского пути. Однако правительство Испании было не уверено на этот счёт, а позже объявило, что не будет участвовать. Хотя причина не была названа, испанская пресса сообщила, что решение отказаться от участия было связано с внутриполитическими факторами.



Это заявление было сделано на фоне растущей напряжённости в Красном море. Это было вызвано тем, что йеменские повстанцы-хуситы совершили серию атак на корабли, которые, по мнению этой группировки, «связаны с Израилем». Во время недавнего нападения хуситы также атаковали нефтяной танкер под индийским флагом, принадлежащий Габону.



Как сообщили американские военные, это судно под названием MV Saibaba направило тревожный сигнал военному кораблю США, дислоцирующемуся в этом регионе. Сообщений о пострадавших людях или о повреждении судна на данный момент не поступало.



Центральное командование ВМС США также отреагировало на тревожный сигнал, поступивший с ещё одного корабля, который также подвергся нападению. Это произошло после того, как нефтяной танкер под норвежским флагом, принадлежащий Норвегии, сообщил о неудавшейся атаке беспилотника хуситов.



Во время другого аналогичного инцидента в районе Красного моря, который произошёл в субботу, были сбиты четыре беспилотника, направленные на американский эсминец. Сообщается, что они были запущены с территории Йемена, находящейся под контролем хуситов.



Нападения хуситов на торговые суда привели к тому, что торговый флот, который перевозит всё, от промышленных продуктов и зерна до нефти и газа, начал в основном избегать маршрута, проходящего через Красное море.



Однако вторая по величине в мире компания, осуществляющая контейнерные перевозки — AP Maersk, — заявила, что она готовится возобновить перевозки в Красном море. Это произошло после недавнего формирования многонациональной морской оперативной группы, созданной для защиты кораблей от нападений со стороны йеменских повстанцев-хуситов.



Последнее объявление было сделано спустя два дня после того, как компания Maersk предупредила, что сбои поставок через Красное море, согласно её прогнозам, могут продлиться на протяжении нескольких месяцев. Представители компании заявили также, что решение США создать вместе с партнёрами морские оперативные группы для защиты кораблей является наиболее приятной новостью для всей отрасли.



Итак, станет ли это поворотным моментом для восстановления нарушенных глобальных цепочек поставок? В целом не совсем: как подчеркнули в компании Maersk, даже если судоходство в Красном море возобновится, риск в этом регионе не будет устранён полностью. По словам компании, она также, без сомнений, будет регулярно проверять безопасность своих сотрудников и судов.



Дата выхода в эфир 25 декабря 2023 года.