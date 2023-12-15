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CNN: неоправданных жертв всё больше — ЦАХАЛ уличили в частом применении неуправляемых бомб в Газе

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Порядка 45% боеприпасов класса «воздух-земля», которые Израиль сбросил на сектор Газа, были неуправляемыми, сообщает CNN со ссылкой на американскую разведку. По словам телеканала, чрезмерное применение подобных авиабомб может способствовать рост жертв среди гражданского населения.  
CNN: неоправданных жертв всё больше — ЦАХАЛ уличили в частом применении неуправляемых бомб в Газе
AP

Почти половина боеприпасов класса «воздух-земля», которые Израиль применил в секторе Газа, были неуправляемыми. К такому выводу пришёл аппарат директора Национальной разведки США, передаёт CNN со ссылкой на информированные источники.   

По данным ведомства, вооружённые силы еврейского государства использовал в борьбе с ХАМАС 29 тыс. авиационных бомб. Примерно 40-45% из них оказались некорректируемыми.
 
Неуправляемые боеприпасы, как правило, имеют меньшую точность и представляют большую угрозу для мирных жителей, особенно в таком густонаселенном районе, как Газа. Частота, с которой их использует ЦАХАЛ, может способствовать росту жертв среди гражданского населения, подчёркивает CNN.
 
Эксперты подтвердили опасения телеканала. «Я чрезвычайно удивлён и обеспокоен», — признался советник Amnesty International по вооружениям и военным операциям Брайан Кастнер. По его словам, применение некорректируемых авиабомб наносит огромный вред гражданским и вызывает сомнение относительно избирательности атак.  
 
Доклад американской разведки не раскрывает, какие именно неуправляемые боеприпасы использовали израильтяне. Но известно, что США предоставили ЦАХАЛ вооружение такого типа, в том числе 5 тыс. бомб Mark 82, отмечается в статье.
 
Между тем администрация Байдена пока не планирует ставить перед Тель-Авивом какие-либо условия для продолжения военной помощи. И это несмотря на растущие призывы законодателей и правозащитников прекратить поставку оружия, если Израиль не сделает больше для защиты гражданского населения в Газе, где, по некоторым данным, погибли уже 18 тыс палестинцев, заключает CNN.
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источник
CNN США Северная Америка
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