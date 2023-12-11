France 24: Вашингтон и Тель-Авив стали мишенью критики в связи с ситуацией в Газе

Гуманитарный кризис в секторе Газа можно облегчить лишь посредством прекращения огня — однако Израиль на этот шаг идти отказывается, а США блокируют попытки Совбеза ООН принять соответствующую резолюцию, напоминает France 24. Как подчёркивается в сюжете канала, Вашингтон и Тель-Авив в связи с этим критикуют многие страны, включая и Россию.

Эти мешки в центре Газы очень ждут: в них — мука, благодаря которой потерявшие надежду жители сектора смогут как-то питаться в ближайшие дни.

ЖИТЕЛЬНИЦА ГАЗЫ: Я с пятницы прихожу — и каждый раз возвращаюсь с пустыми руками. Пришлось даже ночевать у двери центра под бомбами. Очень тяжело. Я так ничего детям и не купила, они хлеба уже очень долго не ели.

Дело не только в строгой блокаде, наложенной на сектор — местный сельхозсектор разрушен: фермеры на свои поля попасть не могут.

ООН и лидеры многих стран считают, что единственный способ облегчить страдания людей — это объявить о прекращении огня. Многие из них критикуют Израиль, а также Соединённые Штаты, ведь Вашингтон ранее применил в Совете Безопасности своё право вето, не дав принять резолюцию с целью вынудить еврейское государство приостановить операцию против группировки ХАМАС.

Всемирная организация здравоохранения на заседании в воскресенье поддержала отправку в Газу дополнительных врачебных бригад.

ТЕДРОС АДАНОМ ГЕБРЕЙСУС, генеральный директор ВОЗ: Искренне сожалею о том, что Совету Безопасности так и не удалось в минувшую пятницу принять резолюцию о прекращении огня.

Ситуацию в Газе обсуждают и в Катаре — она оказалась главной темой проходящего там 21-го Дохийского форума.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, министр иностранных дел России: Мы решительно осудили теракт, совершённый против Израиля 7 октября. В то же время мы не считаем приемлемым пользоваться этим инцидентом для того, чтобы осуществлять коллективное наказание.

В Катаре, выступающем ключевым посредником между ХАМАС и Израилем, заявляют, что ведут работу над заключением нового перемирия, в рамках которого может произойти освобождение ещё какого-то числа заложников, удерживаемых ХАМАС.

Дата выхода в эфир 11 декабря 2023 года.