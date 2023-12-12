Hill: США дают Израилю карт-бланш на убийство женщин и детей в Палестине — Берни Сандерс о выделении дополнительной помощи Израилю
Сандерс также отметил, что цель Нетаньяху в Газе до сих пор не ясна. И хотя Израиль имеет право на защиту, он не должен вести войну против мирного населения в секторе Газа. «Сложно сказать. Возможно, они яростно реагируют на ужасные нападения ХАМАС, в результате которых погибли 1200 невинных израильтян. Или, может, в умах некоторых правых экстремистов есть цель полностью изгнать палестинский народ из Газы, а сейчас они разрушили около половины жилых домов в Газе», — подытожил Сандерс.
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