Hill: США дают Израилю карт-бланш на убийство женщин и детей в Палестине — Берни Сандерс о выделении дополнительной помощи Израилю

Сенатор Берни Сандерс выступил с громким заявлением относительно участия Соединённых Штатов в ближневосточном конфликте, сообщает The Hill. По мнению политика, одобрение Вашингтоном дополнительной помощи Израилю является «безответственным» шагом и напрямую связано с тысячами убитых в Газе.

Сенатор Берни Сандерс выступил с громким заявлением относительно участия Соединённых Штатов в ближневосточном конфликте, сообщает The Hill. По мнению политика, одобрение Вашингтоном дополнительной помощи Израилю является «безответственным» шагом и напрямую связано с тысячами убитых в Газе.

«Израиль проигрывает войну с точки зрения того, как мир смотрит на эту ситуацию. И я думаю, что было бы безответственно со стороны Соединённых Штатов дать ещё 10 миллиардов долларов на продолжение ведения этой ужасной войны», — цитирует Сандерса издание.

The Hill напоминает, что ранее Байден запросил дополнительный пакет в размере $111 млрд для оказания помощи Израилю и Украине. Берни Сандерс решил принять сторону республиканцев, чтобы заблокировать этот пакет, объяснив это опасениями по поводу израильских бомбардировок Газы.

«Вы говорите о 1,9 миллиона перемещённых лиц, которые остаются без еды, без каких-либо медикаментов. Это гуманитарная катастрофа. И Соединённые Штаты должны оказать всё возможное давление, чтобы заставить Нетаньяху прекратить военный подход», — пояснил Сандерс. «Я думаю, что конгрессу стоит сделать, так это дать понять Нетаньяху, что мы не собираемся просто давать ему карт-бланш на убийство женщин и детей в Палестине».

Сандерс также отметил, что цель Нетаньяху в Газе до сих пор не ясна. И хотя Израиль имеет право на защиту, он не должен вести войну против мирного населения в секторе Газа. «Сложно сказать. Возможно, они яростно реагируют на ужасные нападения ХАМАС, в результате которых погибли 1200 невинных израильтян. Или, может, в умах некоторых правых экстремистов есть цель полностью изгнать палестинский народ из Газы, а сейчас они разрушили около половины жилых домов в Газе», — подытожил Сандерс.