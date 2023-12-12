ABC News: гуманитарная ситуация в Газе остаётся крайне тяжёлой

Официальные представители ООН предупреждают о тяжёлой гуманитарной ситуации в южной части сектора Газа, в то время как мирные жители пытаются спастись на границе с Египтом, сообщает ABC News. Израиль заявляет, что практически контролирует север, однако повсюду слышны звуки продолжающихся боёв. Тем временем с каждым днём гибнет всё больше мирных жителей.

Теперь о войне между Израилем и ХАМАС и нападении на южную часть Газы. Официальные представители ООН предупреждают о тяжёлой гуманитарной ситуации, в то время как мирные жители бегут в сторону границы с Египтом.

Корреспондент по иностранным делам Джеймс Лонгэм сейчас находится на месте событий в Израиле. Доброе утро, Джеймс.

ДЖЕЙМС ЛОНГЭМ, корреспондент: Да, доброе утро, Джордж! Израиль заявляет, что ведёт охоту на лидеров движения ХАМАС в южной части Газы и что он практически полностью контролирует север.





Но мы находимся на границе с северной частью Газы, и мы слышим звуки продолжающихся боёв. Причём тяжёлых боёв, не только бомбардировок, но и перестрелок. Это может означать, что ХАМАС вступает в ближний бой с израильскими солдатами.





Требуется время, чтобы выдавить ХАМАС из Газы, но с каждым прошедшим днём гибнет всё больше мирных жителей.

Израиль говорит, что переключил внимание на южную Газу, однако сегодня утром бои на севере сектора всё ещё продолжаются. В ходе наземной операции на данный момент погибло 104 израильских солдата. Оказалось, что ХАМАС трудно выдавить с северных территорий.

Несмотря на наступление, ХАМАС всё ещё может запускать ракеты.

ДЖЕЙМС ЛОНГЭМ, корреспондент: Итак, мы видим, как утром «Железный купол» над Тель-Авивом перехватил ракеты. Вот это работает «железный купол». Нейтрализует ракеты, вылетающие из Газы.

А вот в Газе нет «железного купола». По данным ХАМАС, здесь погибло уже 18 тысяч человек. Хан-Юнис, где спасались тысячи жителей, теперь превратился в поле боя. Продюсер АВС Сами Зиара сейчас находится там.

САМИ ЗИАРА, продюсер АВС: Вы слышите перестрелку на заднем плане. Наземная операция продолжается уже пять дней.

Сами был вынужден перевозить семью 17 раз с начала войны. Он отчаянно пытается сохранить им жизнь.

САМИ ЗИАРА, продюсер АВС: Майкл, я не знаю, как защитить свою семью от войны. Мои дети говорят, что считают меня укрытием, а ведь это не так.

По данным ООН, почти 85 процентов населения Газы, составлявшего 2,3 миллиона человек, были вынуждены покинуть свои дома. ООН также заявляет, что безопасного места для укрытия просто нет.

Теперь и ВОЗ предупреждает, что система здравоохранения Газы уже стоит на коленях и начинает рушиться. Отделения неотложной помощи часто расположены прямо на улице. На кадрах с беспилотника, снятых в центре разрушенного города Газа, запечатлён израильский флаг, стоящий на фоне руин площади Палестины.

Мы спросили об этом представителя армии обороны Израиля.

ДЖЕЙМС ЛОНГЭМ, корреспондент: Израиль снова и снова заявляет, что он не стремится к завоеванию в Газе, однако, размещая флаги в Газе, предполагает другой мотив.

ПИТЕР ЛЕРНЕР, подполковник армии Израиля: У армии обороны Израиля нет никаких инструкций по захвату, наша цель — разрушить и ликвидировать ХАМАС и вернуть домой заложников.

Вот это видео завирусилось в интернете и вызывает возмущение. На нём видно, как израильский солдат ломает товары в магазине в Газе. Представители армии обороны Израиля заявили, что изучат запись и осуждают поведение солдата.

ДЖЕЙМС ЛОНГЭМ, корреспондент: Соединённые Штаты в пятницу наложили вето на голосование Совета Безопасности ООН по прекращению огня в Газе. Но сегодня Генассамблея созовёт экстренное совещание по очередному голосованию, чтобы остановить боевые действия, доставить больше гуманитарной помощи и, конечно, вызволить заложников.

Сегодня же представители Совета Безопасности ООН посетят пограничный переход Рафах для оценки гуманитарной ситуации. А она отчаянная. Линдси?

Да, похоже, всё так. Джеймс, спасибо.

Дата выхода в эфир 11 декабря 2023 года.