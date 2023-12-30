Asia Times: если США хотят мира на Украине, им придётся избавиться от Зеленского

Администрация Байдена всё больше склоняется к мнению, что Киев не сможет выдержать противостояния с Москвой. Но вместе с тем власти США должны учитывать, что им не удастся добиться урегулирования украинского кризиса, если Владимир Зеленский останется на своём посту, пишет в статье для Asia Times экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен.

Запад поставил Киеву огромное количество военной техники и боеприпасов. Но ВСУ терпят неудачи вдоль почти всей линии соприкосновения, пишет в статье для Asia Times бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен.

По его словам, украинской армии не поможет даже новая волна мобилизации, которая всё чаще принимает насильственный характер. Ведь новым бойцам нужна длительная подготовка, на которую просто нет времени.

ВСУ могут развалиться в любой момент в ближайшем будущем. При этом Россия вряд ли согласится на прекращение огня без политического урегулирования, а Владимир Зеленский не пойдёт на какое-либо соглашение с Москвой, рассуждает аналитик.

Тем временем на «политическом фронте» Украины также растёт раскол. Некоторые парламентарии, в том числе экс-премьер Юлия Тимошенко, считают, что страна зашла в тупик и находится на грани поражения, отмечает автор статьи.

Даже в администрации Байдена формируется консенсус относительно того, что Украина «едва держится» в её противостоянии с Россией. Американские чиновники склоняются к мнению, что необходимо некое соглашение, хотя ранее они сами препятствовали всем мирным инициативам, обращает внимание Брайен.

На его взгляд, если США действительно хотят добиться политического урегулирования украинского кризиса, они не смогут рассчитывать на то, что Зеленскому удастся договориться с Москвой. Поэтому ему придётся уйти.

«Вашингтон может решить, что единственный выход — это госпереворот на Украине с заменой Зеленского политическим или военным лидером, который готов сесть за стол переговоров с русскими», — подчёркивает Брайен.