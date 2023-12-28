WP: «поможет продержаться и только» — в Киеве не оценили последний пакет американской помощи

В Киеве прохладно отреагировали на последний пакет американской военной помощи на сумму $250 млн, сообщает The Washington Post. Как отмечают украинские официальные лица, выделенные средства помогут ВСУ закрыть первоочередные потребности на фронте, но не смогут переломить ситуацию и сдержать Россию.

Скромный пакет американской военной помощи для Украины на сумму $250 млн — который, вероятно, будет последним до тех пор, пока конгресс не одобрит новое финансирование — был встречен в Киеве со сдержанной благодарностью, пишет The Washington Post.

Пакет, включающий артиллерийские снаряды, средства противовоздушной обороны, зенитные и противотанковые ракеты и боеприпасы к стрелковому оружию, удовлетворит некоторые потребности на поле боя, но по-прежнему оставляет Украину перед неопределённым будущим и без критически важной финансовой поддержки в новом году, отмечает газета.

По словам депутата украинского парламента Егора Чернева, эта помощь «годится только для того, чтобы продержать нас ещё некоторое время, но не способна изменить ситуацию на поле боя в нашу пользу или даже позволить нам эффективно сопротивляться». Кроме того, неясно, получит ли Украина новую помощь от своего крупнейшего спонсора и когда именно.

«Если в ближайшее время не будет одобрен полный пакет помощи Украине, будет трудно сдержать [президента России Владимира] Путина», — предупредил депутат. Он добавил, что «небольшой пакет помощи» является доказательством того, что «с поддержкой Украины со стороны США существуют проблемы».

Украинские чиновники также отметили, что без притока новых средств часть зарплат и социальных выплат могут оказаться под угрозой уже в январе. Как напоминает издание, финансовая помощь только со стороны Вашингтона составляет примерно треть бюджета Украины.