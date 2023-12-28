DT: Кулеба раскритиковал ЕС за неспособность нарастить производство оружия

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обрушился с критикой на ЕС из-за неспособности Европы нарастить оружейное производство и выполнить обещание о поставке миллиона снарядов Киеву, сообщает Daily Telegraph. Министр предупредил, что если ситуация не изменится, Россия вырвется вперёд, поскольку её оборонные предприятия находятся под контролем государства.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Европу в том, что она «не знает, как вести войны», критикуя неспособность континента нарастить производство оружия, сообщает The Telegraph.
Как отмечает издание, эти комментарии стали самой резкой критикой Европы за неспособность открыть новые производственные линии для решения проблем снабжения Украины со стороны Киева за всё время конфликта.
В последние месяцы поставки оружия начали сокращаться, поскольку запасы стран Запада начинают иссякать. По словам газеты, Европейский союз потерпел неудачу в стремлении увеличить производство 155-мм артиллерийских снарядов, чтобы доставить миллион боеприпасов на Украину к марту, а Венгрия наложила вето на предложенный блоком пакет помощи в размере $55 млрд ранее в этом месяце. Украинское командование заявило, что перебои с поставками западного оружия вынудили их свернуть некоторые наступательные операции.
При этом Кулеба признал, что России легче наращивать военное производство, поскольку оборонные предприятия принадлежат государству. Он предупредил, что в случае, если ситуация с темпами производства оружия в Европе не изменится, Россия вырвется вперёд.
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