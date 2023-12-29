Польский генерал: без американской помощи Украине конец

Последний визит Зеленского в Вашингтон показал, что Киев больше не может быть уверен в получении американской помощи, а её отсутствие автоматически завершит конфликт, и победа в нём останется за Москвой, уверен польский генерал Мечислав Гоцул. В беседе с Interia его коллега Роман Полько указывает и на то, что когда Запад узнает, что очень большая часть помощи попадает в руки коррумпированных военных олигархов, он незамедлительно прекратит эту практику.

«Новости из-за нашей восточной границы могут вызывать серьёзное беспокойство. Прежде всего Киев просчитался в плане последствий летнего контрнаступления», — пишет Interia. Польский генерал Станислав Козей считает, что украинцы были вынуждены ждать западную технику слишком долго, а россияне умело использовали это время для организации сильной обороны. Более того, они выбрали ошибочные направления атаки. Interia указывает, что кроме тактических ошибок, имеют место и финансовые проблемы — в результате политического клинча за рубежом закончились американские фонды помощи Украине.

«Победа Украины зависит от Запада», — говорит в свою очередь порталу генерал Роман Полько. «Только Запад не будет помогать, когда он узнает, что очень большая часть помощи попадает в руки коррумпированных военных олигархов, которые лишь наживаются на этом», — объясняет он.

«США могут положить конец этому конфликту в любой момент. Отсутствие американской помощи означает конец схватки в пользу России», — признаёт генерал Мечислав Гоцул. По его оценкам, у России есть ресурсы и возможности для того, чтобы затягивать конфликт до бесконечности, в то время как у Украины их совершенно нет.

Interia задаётся вопросом, будут ли американцы продолжать отправлять деньги украинцам, потому что в декабре Владимир Зеленский получил пакет военной помощи лишь на сумму $200 млн, хотя сам рассчитывал на миллиарды. Портал подчёркивает, что этих денег недостаточно и что этот последний визит украинского лидера в Вашингтон показал, что Киев больше не может быть уверен в получении американской помощи. Из-за внутренней политической гонки в США и спора по поводу миграционной политики деньги для Украины по сути стали «заложником» в их переговорах.

Однако польские генералы не верят в то, что США полностью откажутся оказывать помощь Украине. «Там имеет место внутренняя борьба по поводу мигрантов. Я считаю, что США инициируют пакет мер, продвигаемый Джо Байденом. Политики осознают и прекрасно понимают, за что сражается Украина. Более того, здесь речь идёт о больших интересах», — рассуждает генерал Гоцул. «Я не знаю, сможет ли администрация Джо Байдена убедить американцев поддержать Украину…» — добавляет генерал Козей.

Также генерал Полько объяснил порталу, что ни технологические, ни технические ресурсы России в течение пяти лет не окажутся на том уровне, чтобы она смогла позволить себе вступить в какое-либо противостояние с НАТО. По его словам, именно Североатлантический альянс имеет преимущество в этих сферах и не только количественное, но и качественное. «Следовательно, именно поэтому мы должны больше всего опасаться провокационных действий. Они в состоянии внести раскол не только среди украинцев, но и среди западных союзников», — поясняет военный. Он также указывает на большое значение финансовой поддержки со стороны Запада украинцам.

Генерал Козей, однако, предупреждает, что в случае если в этом или следующем году Россия выйдет победительницей из конфликта, то российские войска будут стоять на реке Буг. Таким образом, риск угрозы для стран НАТО, в том числе для Польши, вне всяких сомнений, увеличится. «Поэтому прогнозы зависят от того, что произойдёт на Востоке», — объясняет военный. Более того, он обращает внимание и на то, что деньги от США не единственное условие, чтобы Украина продолжала сражаться.