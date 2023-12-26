Польский аналитик: Украина в шаге от краха

В то время как в России наблюдается экономический рост, украинское государство выживает только благодаря внешней поддержке в виде кредитов и займов, уверен польский эксперт Яцек Бартосяк. По его словам, это не сулит ничего хорошего Украине. Её ждёт внутренний распад, масштабная безработица и демографический кризис, пишет Do Rzeczy.

«Я полагаю, что мы находимся в одном шаге от краха украинского государства. Я ожидаю либо продолжения войны, либо прекращения огня на неблагоприятных для Украины условиях», — заявил польский эксперт по геополитике Яцек Бартосяк.

По его оценкам, вполне вероятно дальнейшее развитие конфликта между политической и военной системами Украины, а также мятежи среди украинских военных, которые чреваты отстранением генерала Залужного от принятия решений. Более того, он уверен, что политические действия в этом направлении уже предпринимаются.

Одновременно Бартосяк предупредил, что Россия постепенно будет добиваться всё больших преимуществ в ходе конфликта. «Я ожидаю — и это самое главное — всё более и более наглядных доказательств того, что Украина не получает столько боеприпасов, сколько должна, и что у Запада этих боеприпасов просто-напросто нет», — признал эксперт. По его мнению, такое положение дел, несомненно, даёт пищу для размышлений «всем нам», но также американцам и игрокам на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе.

Аналитик также обратил внимание на то, что сейчас Украина перебрасывает все свои налоговые поступления на ведение конфликта. Она в состоянии удержаться на ногах исключительно благодаря международной помощи, которая подразумевает под собой скорее займы и кредиты. Более того, по прогнозам, через несколько лет население Украины составит 23 млн человек, а женщин детородного возраста будет очень мало.

Бартосяк выразил уверенность, что Москва хочет превратить Украину в «аграрное государство», которое не будет бастионом НАТО. Более того, он не исключает, что Москва вполне может достичь своей цели и отрезать Украину от торговых путей через Чёрное море. Эксперт указал, что россиянам вовсе не нужно добиваться этого сейчас — можно заморозить этот конфликт и продвигать это в процессе, когда у украинского государства уже не будет денег на функционирование и оно погрязнет в глубоком социально-политический конфликте. Потому что в результате 1 млн украинских солдат понадобится работа, в то время как в стране уже сейчас 3 млн безработных, несмотря на широко распространённую военную службу.

В настоящий момент в России наблюдается экономический рост, а украинское государство не в состоянии нормально функционировать, указывает он. «Это не сулит ничего хорошего Украине: это видно и по заявлениям представителей украинской власти, и по тому, как об этом писал генерал Залужный в своей знаменитой статье. Следовательно, перспективы для Украины плохие», — резюмировал он.