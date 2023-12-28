NYT: успехи российских войск в районе Работино — серьёзный удар по моральному духу Украины

Украинские войска не справляются с попытками сдержать российские атаки по всей линии фронта, в то время как их ресурсы сокращаются, пишет The New York Times. Без американских боеприпасов они начинают терять территории, которые были с таким трудом завоёваны этим летом. Это происходит, к примеру, в районе Работино — и успехи российской армии на этом направлении становятся серьёзным ударом по моральному духу Украины.
Российские войска отвоевали земли, с большим трудом занятые украинскими войсками на пике их летнего контрнаступления на юге страны, в то время как Вашингтон объявил, что выделяет Киеву последний пакет военной помощи, одобренный конгрессом, пишет The New York Times. Эти два события подчёркивают последние реалии конфликта: украинские войска оказались на задворках с их попытками сдержать российские атаки по всей линии фронта при сокращающихся ресурсах.
Недавние успехи России в районе южной деревни Работино наглядно отражают эти переломные изменения. В августе после нескольких недель боёв украинские бригады, обученные и оснащённые западными войсками, отбили населённый пункт. Но российские войска отвоевали часть территории на флангах, что грозит ещё больше свести на нет успехи Украины.
«Без американских боеприпасов мы начинаем терять территории, которые были с таким трудом завоёваны этим летом», — признал на прошлой неделе Егор Чернев, заместитель председателя комитета украинского парламента по национальной безопасности, обороне и разведке. Украинские военные заявляют, что их войска сталкиваются с дефицитом необходимого оборудования и боеприпасов. Некоторые солдаты и командиры заявили, что нехватка снаряжения заставила их свернуть некоторые операции и перейти к оборонительной стратегии.
Работино было одним из редких успехов украинского контрнаступления. Его взятие после нескольких недель изнурительных боев — гораздо дольше, чем за несколько дней, которые первоначально предполагало украинское военное руководство, — подчеркнуло огромные трудности, с которыми столкнулся Киев, пробивая глубокую и плотную российскую оборону. Если российские войска вскоре вновь займут Работино и выйдут на исходную линию контрнаступления Украины, это станет серьёзным ударом по моральному духу Украины.
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