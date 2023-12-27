Экс-офицер разведки США: Байден «подписал смертный приговор Украине», подтолкнув её к НАТО

Конгрессу США не следует одобрять выделение очередного транша военной помощи Украине, который запрашивает администрация президента Джо Байдена, пишет в статье для Newsweek бывший офицер военной разведки США Ребекка Коффлер. По словам Коффлер, Байден фактически «подписал смертный приговор Украине», подталкивая её к вступлению в НАТО, и теперь лишь продлевает страдания украинцев.

Попытки президента Джо Байдена убедить конгресс США одобрить дополнительную помощь Украине так и не принесли результата. Конгресс отложил принятие решения до января, когда вернётся с рождественских каникул. Однако независимо от того, что произойдёт в январе, судьба Украины уже ясна: «больше смертей и разрушений в 2024 году», пишет бывший офицер военной разведки США Ребекка Коффлер в статье для Newsweek.

По её мнению, со стороны Байдена, который с 2009 по 2017 год занимал должность вице-президента США и был доверенным лицом администрации Барака Обамы по политике в отношении Украины и архитектором «перезагрузки» в отношениях с Россией, думать, что президент Владимир Путин позволит Украине вступить в НАТО, было не просто некомпетентно. «Это равносильно подписанию смертного приговора Украине», — пишет автор статьи.

Байден и его команда не только не разработали стратегию сдерживания России, но и продолжили «опасную стратегию» подталкивания Украины к вступлению в НАТО. При этом Коффлер утверждает, что ни один «здравомыслящий военачальник» не позволил бы враждебному альянсу подойти так близко к своим границам, и уж точно США никогда не позволили бы Китаю или России разместить свои войска в Мексике или Канаде.

При этом у Байдена было время попытаться повлиять на решение Путина после вхождения Крыма* в состав России в 2014 году, но он этого не сделал. Байден также с самого начала понимал, что победа Украины недостижима без того, чтобы не подвергнуть риску Европу. По мнению Коффлер, именно поэтому Соединённые Штаты не передавали Украине стратегическое вооружение или то количество оружия, которого было бы достаточно для победы, — Вашингтон опасался распространения военных действий за пределы страны.

Более того, Белый дом понимал, что Путин рассчитывает воспользоваться слабостями США. Однако вместо того, чтобы устранить эти уязвимости или разработать контрмеры, «Байден предпочёл использовать американский народ в качестве дойной коровы, а украинцев — в качестве мяса».

Если конгресс не остановит Байдена, разрушение Украины и гибель украинцев продолжатся и в 2024 году, а возможно, и дольше, предупреждает Коффлер.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).