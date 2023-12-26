Статья американской газеты The New York Times о том, что Путин втайне готов к прекращению конфликта, — это попытки Запада изменить свою позицию и найти повод уйти с Украины, убеждён бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Журналисты западных газет всегда пишут то, что требует от них правительство, подчёркивает аналитик. На самом же деле, до сих пор Россия выражала только последовательность и решимость в достижении своих целей на Украине.

Статья The New York Times о том, что Путин якобы тайно посылает сигналы о своей готовности к прекращению конфликта, — это не что иное, как попытка США «перевернуть ход событий и дать Западу повод уйти с Украины». Такое мнение высказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон, приведя доказательства в поддержку своей позиции.

Во-первых, по словам аналитика, общеизвестно, что журналисты таких важных американских изданий, как The New York Times, делают то, что им говорят «сверху», выполняя указы правительства. В самой же статье полно указаний на то, что «источники, распространяющие эту историю, ведут кампанию информационной войны».

Во-вторых, «источники этой чепухи» заявили, что Путин готов пойти на уступки Украине ради окончания конфликта. Как отмечает аналитик, Путин не только ни разу не говорил о таком, но, более того, у него нет ни малейшего повода даже задумываться об уступках. За Россией абсолютное военное преимущество, и сегодня многие ключевые украинские военные и чиновники признают, что шансы на победу над Россией равны нулю.

В подтверждение этой позиции бывший сотрудник разведки приводит слова высокопоставленных российских чиновников из Кремля, с которыми он беседовал во время недавней поездки в Москву. В личных беседах они подтверждают последовательность целей СВО, которые остаются неизменными; ни о каком «захвате Европы и войны с НАТО» не идёт и речи.

В частности, в разговорах с Джонсоном представители Кремля выразили тревогу по поводу отсутствия предметных дипломатических контактов с Вашингтоном и подчеркнули, что политика США, похоже, «направлена на саботаж любого разумного пути для переговоров».

Единственный вывод, который можно сделать из статьи NYT, — всё это «чистейшая западная пропаганда», уверен аналитик. И основная её цель заключается в том, чтобы предоставить США достаточно оснований бросить Украину, в особенности теперь, когда её поражение становится всё более очевидным.