Экс-сотрудник ЦРУ: сказки о готовности Путина пойти на переговоры — лишь поиск Западом повода бросить Украину

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Французский эксперт: без западной техники Украине поможет только чудо L'Express
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Fox Business: ослабление института семьи в США разрушает американскую мечту Fox Business
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ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области
Украинские войска открыли огонь по селу Курковичи в Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз.
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Вступивший в ряды ВСУ актёр из «Чёрных кошек» Колесник умер
Госкино Украины в своих соцсетях заявило о смерти примкнувшего к украинским военным актёра Богдана Колесника.
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Синоптик Цыганков рассказал о мощном двуцентровом циклоне в России
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях в России.
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МИД: Иран оставляет за собой право ответить Израилю за убийство сотрудника КСИР
Иран рассматривает действия Израиля, в результате которых погиб советник КСИР Сейед Рази Мусави, как теракт и оставляет за собой право на ответные меры, заявил официальный представитель иранского МИД Насер Канаани.
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В Тюмени возведут 18 новых соцобъектов до 2027 года
Мэр Тюмени Руслан Кухарук в своих соцсетях сообщил, что в городе спроектируют и построят 18 новых социальных объектов до 2027 года.
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Археологи нашли в Москве более 100 тысяч артефактов за 12 лет
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за последние 12 лет археологи нашли в столице более 100 тыс. исторических артефактов.
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РУСАДА рассмотрит допинговое дело хоккеистов «Толпара» до конца года
Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова высказалась о рассмотрении дела хоккеистов клуба «Толпар».
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Силуанов: сбор налога на сверхприбыль уже составил 315 млрд рублей
Глава Минфина России Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что сбор налога на сверхприбыль уже составил 315 млрд рублей.
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В Курганской области ввели ограничения для транспорта на дорогах из-за метелей
В Курганской области ввели временные ограничения для пассажирского транспорта и грузовых машин на федеральных трассах по причине снегопада, метелей и гололёда.
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В Челябинске создали оперштаб для ликвидации последствий снегопада
В администрации Челябинска создали оперативный штаб для борьбы с последствиями снегопада.
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К платформе «Электронный дом» подключили 99% многоквартирных домов столицы
В Москве к платформе «Электронный дом» подключены 99% многоквартирных домов.
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Приложение «Госуслуги Москвы» скачали 9,8 миллиона раз за 11 лет
Замруководителя Департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов заявил, что мобильное приложение «Госуслуги Москвы» за 11 лет скачали более 9,8 млн раз.
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Адвокат Спирьянов рассказал о новациях для автомобилистов в 2024 году
Член Владимирской областной коллегии адвокатов Дмитрий Спирьянов рассказал, что выплаты по страховке от ДТП в такси вырастут в четыре раза в 2024 году. Также изменения затронут правила выдачи автомобильных прав и размещения дорожных камер.
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Экскурсии на предприятиях Москвы посетили более 13 тысяч школьников
Первый замруководителя Департамента образования и науки Москвы Олеся Лукашук заявила, что с начала учебного года более 13 тыс. столичных школьников посетили свыше 1 тыс. экскурсий на городских предприятиях.
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В ЯНАО против охотника возбудили дело за убийство по неосторожности
В Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа следователи возбудили уголовное дело в отношении охотника, который по ошибке застрелил родственника.
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Силуанов: дефицит бюджета России в 2023 году может быть ниже 1,5% ВВП
Глава Минфина России Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что дефицит российского бюджета в 2023 году может быть ниже 1,5% ВВП.
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Экс-депутат Госдумы иноагент Гудков объявлен в розыск по уголовной статье
Министерство внутренних дел России объявило в розыск экс-депутата Госдумы иноагента Дмитрия Гудкова*.
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Екатерина и Даниил Алдошкины выиграли масс-старты на ЧР по конькобежному спорту
На чемпионате России по конькобежному спорту в Иркутске состоялись женский и мужской масс-старты.
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МВД России объявило в розыск иноагента Павла Мунтяна
Иностранного агента Павла Мунтяна* объявили в розыск в России по уголовной статье.
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Минобороны России передали первую партию снайперских винтовок Чукавина
Первую серийную партию снайперских винтовок Чукавина передали в Минобороны России, сообщили в пресс-службе концерна «Калашников».
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Воздушная тревога объявлена в Киеве и других областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях.
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МИД КНР: Китай и Россия продолжат сотрудничество в проекте «Арктик СПГ — 2»
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что китайские и российские компании продолжат нормальное торгово-экономическое взаимодействие в рамках проекта «Арктик СПГ — 2».
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Суд освободил Белых от наказания по делу о превышении полномочий
Октябрьский суд Кирова приговорил ранее осуждённого по делу о взяточничестве бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых к 2,5 года лишения свободы по делу о превышении полномочий и освободил его от этого наказания, поскольку истёк срок давности уголовного преследования.
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Пименов: если у Промеса не идёт игра, то «Спартак» теряет очки
Бывший футболист сборной России Руслан Пименов высказался об игре «Спартака» в первой половине сезона.
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В Молдавии подвергли критике назначение офицера СВР Румынии главой Нацбанка
Лидер молдавской оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу подверг критике то, что новым главой Национального банка Молдавии стала гражданка Румынии и офицер румынской Службы внешней разведки Анку Драгу.
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Советник главы Крыма: все выложившие видео удара в Феодосии установлены
Личности всех, кто выложил видео удара ВСУ по Феодосии, уже установлены, заявил советник главы Крыма Олег Крючков.
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Фигуристка Петросян: хочу поблагодарить своих тренеров, которые научили меня работать
Фигуристка Аделия Петросян обратилась к своим тренерам после победы на чемпионате России сезона-2023/24 в Челябинске.
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Уроженцу Бурятии, под командованием которого пленили 11 морпехов ВСУ, вручили орден Мужества
Уроженцу Бурятии Золто Арсаланову, под командованием которого российские военные в ноябре пленили 11 морпехов украинской армии, вручили орден Мужества.
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Замглавы Росфинмониторинга объяснил включение Акунина в список экстремистов
Замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд объяснил включение писателя Бориса Акунина в список причастных к терроризму и экстремистской деятельности.
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Роналду сделал рождественский подарок сыну Марсело в виде своей футболки
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал подарок сыну своего бывшего партнёра по команде Марсело.
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Губернатор Текслер обратился к жителям Челябинской области в связи со снегопадом
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в соцсетях опубликовал экстренное обращение к жителям региона в связи с сильным снегопадом 26 декабря.
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Шестилетняя девочка укололась о найденный в детсаду Подмосковья шприц
Шестилетний ребёнок укололся о найденный на прогулке в детсаду Подмосковья шприц.
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МВД России объявило в розыск иноагента Олега Куваева
Министерство внутренних дел России объявило в розыск создателя мультфильма «Масяня» и иностранного агента Олега Куваева*.
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Российский рынок акций открылся снижением индекса Мосбиржи на 0,3%
Российский рынок акций открылся снижением индекса Мосбиржи на 0,32%.
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Мишустин утвердил состав оргкомитета по проведению Года семьи в России
Российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав оргкомитета по проведению Года семьи в России в 2024 году.
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«Даллас» благодаря 50 очкам Дончича победил «Финикс» в рождественском матче НБА
«Даллас Маверикс» одержал победу над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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В Днепропетровской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога
В Днепропетровской и Харьковской областях Украины звучат сирены воздушной тревоги.
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ФАС России возбудила четыре дела против производителей яиц из-за роста цен
Территориальные органы ФАС России возбудили четыре дела против производителей яиц из-за роста цен.
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В Москве разработали линейку промышленных компактных компьютеров
Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал о промышленных компьютерах, разработанных в столице.
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Кардиолог Хачирова: следует выяснить индивидуальную дозу кофеина и соблюдать её
Врач-кардиолог, диетолог кандидат медицинских наук Асият Хачирова заявила, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не нужно полностью исключать кофе из рациона, следует лишь соблюдать суточную дозу, не оказывающую негативного влияния на организм.
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Врач Патлатая: умеренность в еде поможет сохранить бодрость в новогоднюю ночь
Доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Надежда Патлатая дала советы, как подготовиться к Новому году, чтобы не уснуть во время праздника.
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Страховщики рассказали, что после снегопада шанс попасть в ДТП возрастает на 11%
Вице-президент по автострахованию группы «Ренессанс страхование» Сергей Демидов предупредил, что вероятность попасть в ДТП после сильного снегопада возрастает на 11,5%.
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Новогодний салют и подарки попали в число нелюбимых традиций среди россиян
Российские аналитики провели исследование с целью выяснить, какие новогодние традиции россияне соблюдают, а также от каких они хотели бы отказаться.
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МГТУ Баумана подготовил новогодние мастер-классы для детей
Уникальные мастер-классы для детей от шести лет, посвящённые новогодней и рождественской тематике, подготовила научная станция МГТУ им. Н.Э. Баумана в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество».
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«Чипированный» Байден спел песню «Я русский» в новогоднем ролике RT
RT выпустил шуточный новогодний ролик о якобы подготовке команды телеканала к вмешательству в президентские выборы в США.
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Семененко признался, что Мишин с опаской отнёсся к его поступлению в медвуз
Российский фигурист Евгений Семененко рассказал, как его тренер Алексей Мишин отреагировал на его поступление в медицинский университет.
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МО: большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения в Феодосии
В Минобороны России заявили, что большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения в Феодосии этой ночью в ходе отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет.
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Шесть человек эвакуировали в Феодосии после атаки ВСУ
Шесть человек эвакуировали в пункты временного размещения после атаки ВСУ в Феодосии, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
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Росфинмониторинг фиксирует сокращение потоков сомнительных операций через Россию
Замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд заявил, что ведомство с началом санкций фиксирует сокращение как исходящего, так и входящего потока подозрительных операций в стране.
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Один человек погиб, двое ранены при атаке ВСУ в Феодосии
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о жертвах атаки ВСУ в Феодосии.