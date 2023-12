Главное свидетельство поражения Украины — это западные СМИ, которые либо начинают обличать проблемы Украины на фронте, либо совсем перестают писать про конфликт. Как отметил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Стивену Гарднеру, статьи ведущих американских СМИ теперь посвящены проблемам Киева на фронте, а The Washington Post и вовсе убрал раздел про украинский конфликт.

Раз уж мы заговорили о людях, от которых страны хотят избавиться, давайте поговорим о Зеленском. Вчера он заявил, что если Украина проиграет эту войну России, то это произойдёт потому, что Америка не дала ей денег своих налогоплательщиков для полноценной борьбы с Россией. То есть если у них закончатся деньги, то в их поражении будут виноваты США. Я понимаю, что нехватка денег — это проблема, но разве не является в той же мере проблемой и нехватка солдат, способных сражаться с Россией?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Давайте лучше пошлём им песню The Beatles — Can't Buy Me Love («Любовь не купишь». — ИноТВ), сейчас для неё самое время. Вчера вечером я опубликовал в своём блоге Sonar21 статью под названием «Украина — тушите свет, вечеринка окончена». Не знаю, может быть, вы слишком молоды, чтобы помнить «Дэнди» Дона Мередита, который был ведущим вместе с Говардом Коселлом. В 60-е годы он был звездой футбольной команды «Даллас Ковбойс», а в 70-х стал частью команды телеведущих и всегда заканчивал эфир песней Turn Out The Lights, The Party's Over («Тушите свет, вечеринка окончена». — ИноТВ). Именно эта песня сейчас подходит Украине.

Раньше на сайте The Washington Post рядом с разделом «Главные новости» был блок «Война на Украине». Вчера они избавились от «Войны на Украине» — этого блока там больше нет. Они убрали его, потому что поняли, что единственное, что теперь появляется в газетах, — это рассказы о том, как плоха ситуация на Украине, как плохи её перспективы и как мрачна ситуация с точки зрения потерь.

Украина не может набрать достаточное количество людей. На днях The New York Times сообщила, что они хватают людей с улиц и заставляют их идти в армию. Да что вы?! Они делают это уже 18 месяцев! Но когда мы пытались говорить об этом раньше, люди возмущались: «Вы лжёте, вы всё выдумываете! Вы марионетки Путина, вы распространяете пропаганду!» Выходит, что нет. Всё так и было, и теперь они сами это признают.

Потому что, учитывая все потери, которые они понесли, у них теперь не хватает людей. Они пытаются призывать в армию по 20 тысяч человек в месяц, но это даже не трудоспособные люди. Речь идёт о беременных женщинах, ребятах без ног или рук, инвалидах войны — их возвращают обратно на фронт. Им говорят: «О, и для вас занятие найдётся!»

Поэтому на фоне всего этого украинские военные всё чаще говорят о том, что они взяли на прицел Зеленского и игнорируют его приказы. Так что у Зеленского серьёзные проблемы.

Дата выхода в эфир 25 декабря 2023 года.