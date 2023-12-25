Hill: «всё хорошо, посмотрите» — Байден раскритиковал СМИ за неправильное освещение экономики США

11:38
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Сирены воздушной тревоги сработали на территории всей Украины.
11:38
Быстров: Салихова намного увереннее нынешних руководителей «Спартака»
Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров высказал своё мнение о нынешних руководителях московской команды.
11:37
Вильфанд: в новогоднюю ночь в Москве ожидаются осадки и от -4 до +1 °С
В новогоднюю ночь в Москве и Московской области прогнозируется от -4 до +1 °С и небольшие осадки, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
11:36
Больше половины россиян намерены до Нового года провести генеральную уборку дома
Больше половины россиян (55%), принявших участие в новом исследовании, признались, что в числе важных дел, которые нужно завершить до конца этого года, у них намечена генеральная уборка в квартире.
11:36
Аксёнов: аэропорт Симферополя не откроют до окончания спецоперации
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил в эфире «России 24», что аэропорт Симферополя из соображений безопасности полётов не откроют до окончания СВО.
11:27
Пожелания здоровья и счастья стали самыми популярными в российских соцсетях
Российские пользователи соцсетей в преддверии Нового года чаще всего желали счастья и здоровья — такие пожелания были отмечены в 16 и 13% сообщений соответственно.
11:26
Глава МО Венесуэлы счёл провокацией размещение британского корабля у Гайаны
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес назвал провокацией размещение Великобританией корабля у берегов Гайаны.
11:25
Курс евро на Мосбирже превысил 102 рубля
Курс евро на Мосбирже превысил 102 рубля впервые с 20 октября.
11:25
Всё больше компаний Тюменской области стремятся наладить экспорт в Китай
В Тюменской области в текущем году количество производителей, желающих попасть в реестр экспортёров в КНР, выросло в девять раз по сравнению с периодом с 2020 по 2023 год.
11:21
The Sun: Ферстаппену отказали в аренде автомобиля
Трехкратному чемпиону мира «Формулы-1» Максу Ферстаппену отказали в аренде автомобиля в Португалии.
11:20
РБК: Набиуллина отреагировала на присуждение ей статуса «разрушитель года»
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в интервью РБК отреагировала на присуждение ей порталом Politico статуса «разрушитель года».
11:13
В Красноярском крае подростка арестовали за 350 ложных сообщений о минировании
Подростка из Красноярского края арестовали за 350 ложных сообщений о минировании на территории России.
11:11
В Москве вручили премии в области медицины
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова наградила команды столичных врачей премией в области медицины.
11:09
Дикиджи признался, что может позволить себе фастфуд раз в неделю
Серебряный призёр чемпионата России сезона-2023/24 в мужском одиночном катании Владислав Дикиджи рассказал о своём отношении к еде.
11:09
Посол России в Сербии прибыл на встречу с Вучичем
Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко прибыл на встречу с сербским президентом Александром Вучичем на фоне протестов в Белграде.
11:05
Губернатор ЯНАО Артюхов наградил десять сотрудников регионального МЧС
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов наградил сотрудников окружного МЧС по случаю Дня спасателя, который будут отмечать 27 декабря.
11:03
Замглавы МИД Иванов: Россия откроет за рубежом два посольства
Статс-секретарь — замглавы российского МИД Евгений Иванов сообщил, что Россия в ближайшее время откроет два посольства и пять генконсульств.
11:02
Маск заявил, что экономическая мощь является залогом успешного ведения войны
Американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети X назвал экономическую мощь залогом успешного ведения войны.
10:57
Спасатели потушили возгорание в «Леруа Мерлен» в Петербурге
В МЧС России по Санкт-Петербургу заявили, что спасатели потушили возгорание в здании «Леруа Мерлен» на проспекте Будённого.
10:54
В Челябинске начали работу 13 лыжных трасс
Замглавы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев заявил об открытии в городе лыжных трасс.
10:54
В Челябинске в период новогодних праздников усилят работу служб ЖКХ
Работу аварийно-диспетчерских служб усилят в Челябинске в период январских праздников.
10:52
Ивич: Галицкий ― самый счастливый человек в России, потому что его клуб на первом месте в РПЛ
Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал об ощущениях владельца клуба Сергея Галицкого от лидерства команды.
10:48
В АТОР назвали доступные для россиян направления для отдыха в период каникул
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что желающие устроить новогодний отдых за границей ещё могут успеть это сделать.
10:47
Заработок авторов во «ВКонтакте» вырос до 5,5 млрд рублей за год
Пресс-служба компании «ВКонтакте» заявила, что создатели контента в социальной сети в нынешнем году смогли заработать на 37% больше, чем год назад.
10:47
Медведев: Россия ударит по иностранной военной базе на Украине при её появлении
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что российская армия нанесёт удар по иностранным базам на Украине в случае их создания.
10:46
Приходько: число раненных в результате обстрела Горловки возросло до семи
Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что количество пострадавших из-за обстрела Горловки возросло до семи.
10:42
Правительство России направит более 7,5 млрд рублей на зарплаты медработникам
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство направит дополнительно более 7,5 млрд рублей на оплату труда медицинских работников.
10:41
Врач Мещерякова посоветовала не употреблять продукты со «скрытым» сахаром
Врач-диетолог, эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова рекомендовала исключить из рациона продукты со «скрытым» сахаром.
10:39
Депутаты Забайкалья в первом чтении поддержали закон об эвтаназии бездомных собак
Депутаты заксобрания Забайкалья в первом чтении поддержали законопроект об эвтаназии бездомных агрессивных собак в регионе.
10:37
RT: избитому в кальянной Ульяновска полицейскому понадобится операция
Полицейскому, которого избили в ульяновской кальянной, предстоит операция из-за перелома челюсти.
10:37
В «Зените» считают, что игрокам РПЛ бессмысленно жаловаться на игру на снегу
Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев прокомментировал матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) во время снегопада.
10:35
Собянин: размер соцвыплат для ряда категорий москвичей увеличат в 2024 году
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что социальные выплаты для ряда категорий москвичей увеличат в 2024 году. Речь о ежемесячных и единовременных выплатах пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам и т. д.
10:26
Косачёв: мир имеет право не признать новые границы США на континентальном шельфе
Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв сообщил, что претензии Соединённых Штатов на расширение континентального шельфа в Арктике лишены международно-правовой основы.
10:26
Кузнецова прокомментировала меры господдержки для многодетных семей в 2024 году
Вице-спикер Госдумы России, бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала, какие меры будут приняты в Год семьи для поддержки многодетных семей.
10:25
Захарова: Запад использует техники «майданных переворотов» в Сербии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация в Сербии свидетельствует о попытках Запада раскачать ситуацию, используя техники «майданных переворотов».
10:24
Рудковская считает, что Валиева в спорте зарабатывает больше, чем другие фигуристки на шоу
Продюсер и совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская высказалась о карьере Камилы Валиевой.
10:23
В очереди на заблокированных Польшей КПП стоит около 3400 фур с Украины
Порядка 3,4 тыс. грузовиков ждёт возможности въезда на территорию Украины на трёх пунктах пропуска, которые были заблокированы польскими перевозчиками. Такую информацию сообщил в эфире телеканала «Рада» представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко.
10:20
Решетников рассказал о ситуации в различных отраслях экономики России
Глава Минэкономразвития России Максим Решетников рассказал в интервью RT о ситуации в различных отраслях российской экономики.
10:12
Медведев назвал декларацию Евросоюза по гарантиям Украине филькиной грамотой
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал филькиной грамотой декларацию Европейского союза по гарантиям безопасности для Украины.
10:10
В Петербурге загорелось здание «Леруа Мерлен»
В здании «Леруа Мерлен» на проспекте Будённого в Санкт-Петербурге произошло возгорание.
10:10
AP: ФИФА пригрозила Бразилии отстранением
ФИФА пригрозила Бразилии отстранением национальных сборных и клубов от участия в международных соревнованиях.
10:06
Психолог Улогова рассказала о видах тревожных расстройств
Клинический психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Жанна Улогова назвала основные виды тревожных расстройств.
10:03
Решетников заявил о проблеме с кадрами в России
Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил в интервью RT, что в стране существует проблема с дефицитом рабочих кадров.
10:00
Синоптик Шувалов спрогнозировал метеорологические «качели» в Москве
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT спрогнозировал переменчивую погоду на неделе в Москве.
09:57
В ОНФ предупредили о новом виде мошенничества с поддельными QR-кодами
Эксперт и куратор платформы Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Мошеловка» Алла Храпунова рассказала, что в России увеличилось число случаев квишинга, представляющего собой вид мошенничества с использованием поддельных QR-кодов.
09:56
Собянин рассказал подробности о работе столичной ветлаборатории
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал работу Городской ветеринарной лаборатории, которая уже более 60 лет занимается лабораторными исследованиями широкого спектра.
09:54
На Соборной площади Главного храма ВС России открылся фестиваль «Наша зима»
На Соборной площади Главного храма Вооружённых сил России открылся фестиваль «Наша зима» и главный ледовый каток Подмосковья.
09:53
Аксаков: россияне с 2025 года смогут получать кредит лишь при предъявлении ИНН
Глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что с 2025 года россияне смогут получать кредиты только после предъявления ИНН.
09:52
Леброн призвал НБА использовать специальную форму в матчах на Рождество
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс призвал НБА вернуться к использованию специальной формы в матчах на Рождество.
09:48
Решетников заявил о сокращении числа проверок бизнеса в России
Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил в интервью RT, что число проверок бизнеса в стране значительно сократилось, однако контроль нужно сохранять.