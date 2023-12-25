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Hill: «всё хорошо, посмотрите» — Байден раскритиковал СМИ за неправильное освещение экономики США

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Президент США Джо Байден считает, что СМИ неправильно освещают его управление американской экономикой, пишет The Hill. Экономические показатели в США выправляются, однако, по опросам, Байден всё равно сильно проседает и винит в этом республиканцев и журналистов.
Hill: «всё хорошо, посмотрите» — Байден раскритиковал СМИ за неправильное освещение экономики США
AP

Президент США Джо Байден в очередной раз обрушился с критикой на американских журналистов за то, что они, по его мнению, неправильно освещают ситуацию в американской экономике, пишет The Hill. Отвечая на вопрос о его экономических прогнозах на 2024 год, Байден сказал: «Всё хорошо. Посмотрите. Начните правильно её освещать».

 
Как отмечает автор статьи, сейчас уровень безработицы в США и вправду находится практически на допандемийном уровне — 3,5%. Инфляция в ноябре составила 3,1%. Однако американцы не доверяют самому Байдену и его управлению экономикой. Это показывают опросы, в которых его рейтинг упал до рекордных значений — 34%. Кроме того, американцы по-прежнему ощущают на себе «экономические шрамы пандемии».
 
Сам же Байден и демократы обвиняют во всём СМИ: якобы именно они путают взгляды общества на экономику, раздувая тему рецессии и замалчивая достижения нынешней администрации.

 

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источник
Hill США Северная Америка
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