CNBC: надежды на победу Украины тают — и 2024й это не изменит

Перспектива прорыва украинских сил на поле боя в 2024 году маловероятна, передаёт CNBC со ссылкой на военных экспертов и аналитиков в области обороны, которые призывают не ждать от ВСУ нового контрнаступления или выхода из «тупика». Эксперты полагают, что во многом траектория конфликта в следующем году будет определяться тем, сократится ли американская военная помощь Киеву.

В начале 2023 года Украина и Запад возлагали большие надежды на то, что широко разрекламированное украинское весеннее контрнаступление изменит ход конфликта с Россией. Этого не произошло, и перспектива прорыва в 2024 году также маловероятна, сообщили CNBC военные эксперты и аналитики в области обороны.

Они прогнозируют, что интенсивные боевые действия, вероятно, продолжатся в следующем году, но это не поможет найти выход из «тупика», в который, по мнению Запада, зашёл конфликт. При этом нового контрнаступления от Киева в следующим году они не ждут.

Эксперты также полагают, что во многом траектория конфликта в 2024 году будет определяться за тысячи километров от него, в США, крупнейшем военном союзнике Украины, и тем, сократится ли помощь в преддверии президентских выборов или после них. Второй год боевых действий истощил западные военные ресурсы и политический аппетит к сохранению колоссальных объёмов помощи Украине. В связи с этим дополнительное финансирование военных усилий страны «далеко не гарантировано».

Бывший постоянный представитель США в НАТО Курт Волкер в беседе с CNBC отметил, что, по его мнению, очередные пакеты помощи Вашингтона и Брюсселя для Киева будут одобрены в январе. По его оценке, это финансирование позволит Украине продержаться в военном плане ещё около года. Однако он уточнил, что пакеты помощи должны включать в себя более современное вооружение, в том числе истребители F-16, которые Украине обещали передать Норвегия, Дания и Нидерланды.

«Мы должны снять ограничения на оружие, которое мы предоставляем. Мы по-прежнему не предоставляем ракеты самой большой дальности, и мы до сих пор не поставили на Украину ни одного западного самолёта. Это должно произойти. Я думаю, что мы должны попытаться дать украинцам больше технологических преимуществ», — призвал Волкер.

При этом переговоры или соглашение о прекращении огня в следующем году маловероятны. Аналитики в области обороны утверждают, что ни одна из сторон не захочет вступать в переговоры, если не будут находиться на позиции силы и не смогут диктовать свои условия.

В случае победы на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии, особенно если это будет Дональд Трамп, и в случае существенного сокращения помощи, на Украину будет оказано сильное давление с целью проведения переговоров.

«Конечно, Украина в настоящее время не хочет вести переговоры... но, учитывая обстоятельства, у неё может не быть другого выбора, кроме как подчиниться этому. И тогда также остаётся вопрос, захочет ли Россия вести переговоры», — рассказал CNBC эксперт Economist Intelligence Group Марио Бикарски.