CNN: 2023-й завершается для Зеленского на печальной ноте

В этом году долгожданное контрнаступление Киева во многом застопорилось, также застопорился — по крайней мере пока — и поток западной военной помощи Украине, передаёт CNN. Как отмечается в материале, Зеленский, которого ещё год назад принимали в Вашингтоне как героя, на собственном горьком опыте узнал, как быстро могут меняться политические ветра.

2023-й завершается для украинского президента Владимира Зеленского на печальной ноте. Его долгожданное контрнаступление во многом застопорилось, как и поток западной военной помощи для Украины — по крайней мере на данный момент. Как сообщает Мелисса Белл, господин Зеленский на собственном горьком опыте узнал, как быстро могут меняться политические ветра.



В декабре в Вашингтон Зеленский прибыл по приглашению, полученному в последний момент. На этот раз речь шла о застопорившемся на Капитолийском холме вопросе о дальнейшем финансировании Украины.



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Не хочу, чтобы вы теряли надежду.



Всё это сильно отличалось от 2022 года, когда украинского президента принимали как героя.



И это в то самое время, когда прогресс на Украине, по всей видимости, также застопорился…



ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Контрнаступление тяжёлое. Вероятно, оно идёт медленнее, чем хотели или надеялись некоторые люди.



Небольшой плацдарм на восточном берегу реки Днепр — это одно из редких достижений Украины, несмотря на месяцы боевых действий. При этом звучат вопросы о том, сколько ещё денег могут инвестировать союзники.



МАЙК ДЖОНСОН, спикер палаты представителей: Администрация Байдена, похоже, просит дополнительно миллиарды долларов при отсутствии надлежащего надзора и ясной стратегии на победу.



Не помогают делу и обвинения в коррупции, которые звучат, несмотря на решительный настрой президента Зеленского действовать, несмотря на увольнения высокопоставленных официальных лиц и арест одного из ведущих олигархов, который в своё время поддержал выдвижение его кандидатуры на пост президента.



ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Любая внутренняя проблематика, которая мешает нам как государству, вычищается и будет в дальнейшем вычищаться. Нам нужно сильное государство. И Украина будет таковым.



Но именно на поле боя производится наиболее тщательная оценка способностей украинского президента как руководителя. Такой же оценке подвергаются его отношения с войсками и с человеком, который их возглавляет, — Валерием Залужным. Намёки на напряжённые отношения звучали на последней в этом году пресс-конференции Зеленского.



ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Он как главнокомандующий должен вместе с Генеральным штабом ответить за результаты на поле боя. Там есть много вопросов.



Имеются также вопросы к европейским и американским союзникам, которые ожидали, что в обмен на системы противовоздушной обороны, танки, ракетные системы, а теперь и истребители Зеленский принесёт победу против России. Однако украинцы говорят, что всего этого слишком мало, и поступает всё слишком поздно.



И на фоне того, как поддержка даже этой помощи иссякает, Зеленский теперь оказался на неизведанной территории. Пока по обе стороны Атлантики выделению Украине десятков миллиардов долларов и евро мешают политики. Так, Евросоюз сейчас борется с противодействием со стороны Венгрии, а выделение американской помощи замедляют республиканцы.



ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Я уверен в том, что Соединённые Штаты Америки нас не предадут.



Однако в это Рождество Украина смогла почувствовать некоторое облегчение, когда появилась новость о том, что в страну направляются первые давно обещанные истребители F-16.



ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Как и наша победа в Чёрном море, мы нацелены победить в воздушной битве и сокрушить воздушное превосходство России.



Нотка оптимизма от лидера, отчаянно желающего верить, что в его войне всё ещё можно одержать победу.

Мелисса Белл, CNN.



Материал предоставлен CNN.



Дата публикации 29 декабря 2023 года.