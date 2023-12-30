Judging Freedom Оригинал

Американский экономист: украинский конфликт — позор Байдена

Материал представлен в переводе ИноТВ
Украинский конфликт стал позором Байдена, который весной 2022 года остановил переговоры между Киевом и Россией, заявил в интервью Judging Freedom американский экономист Джеффри Сакс. И в результате всё обернулось катастрофой для Киева и масштабными расходами для Вашингтона, а Россия при этом не ослабла, как ожидали в США, а, напротив, усилилась.

ДЖЕФФРИ САКС, американский экономист: Украине сейчас устраивают бойню. Россия доминирует на поле боя. За последние недели мы слышали множество подробностей о том, как Соединённые Штаты помешали соглашению между Украиной и Россией, которое бы избавило Украину от этого конфликта. А США этому помешали, поскольку они сказали украинцам продолжать воевать. И украинцы потеряли сотни тысяч человек.

Два человека — Залужный и Зеленский — по сути, у США в кармане. США финансируют их и велели им сражаться. Получилась кровавая баня и катастрофа. И это продолжается и будет продолжаться. Такова конечная цель. И это позор Байдена, который всё это спровоцировал, поскольку Байден остановил переговоры, которые завершили бы конфликт в марте или апреле 2022 года. Сейчас эта тема широко освещается.

Мы говорили об этом несколько месяцев назад, поскольку я узнал об этом напрямую от турецких переговорщиков и других людей. Но сейчас эта новость дошла до общественности. Другими словами, этот конфликт провоцирует катастрофу на Украине и масштабные расходы для Соединённых Штатов и не служит никакой полезной цели.

Байден его намеренно затягивал в рамках совершенно неверно оценённого замысла, что он ослабит Россию, а он сделал прямо противоположное. Он усилил Россию, поспособствовал масштабной модернизации российских военных технологий и увеличению размеров российской армии. И всё это было предсказуемо, но у нас совершенно некомпетентная администрация.

Дата публикации 28 декабря 2023 года.

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Judging Freedom США Северная Америка
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