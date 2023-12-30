Американский экономист: украинский конфликт — позор Байдена

03:31 Посол России: реакция США на удары ВКС России говорит об эффективности СВО Реакция американских властей на удары ВКС России по военным объектам на Украине говорит об эффективности специальной военной операции. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

03:14 Госдеп США одобрил сделку по продаже Израилю снарядов для гаубиц на $147,5 млн Госдеп США одобрил сделку по продаже Израилю снарядов снарядов M107 для 155-мм гаубиц и оборудования на $147,5 млн. Об этом сообщило американское Агентство по сотрудничеству в области безопасности.

02:57 Небензя заявил, что Киев и его западных покровителей ждут самые плохие новости В ближайшее время украинских властей и их западных покровителей ожидают самые плохие новости. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

02:39 Организаторы сообщили об отмене выступлений Киркорова и Лолиты на «Зимнем Show» Выступления артистов Филиппа Киркорова и Лолиты Милявской в рамках «Зимнего Show» отменены. Об этом сообщили организаторы на сайте Live Арены.

02:22 Небензя: работа ПВО Украины приводит к жертвам среди мирного населения Действия средств ПВО Украины приводят к жертвам среди мирного населения. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

02:07 «СТРАНА.ua»: в Хмельницкой области Украины произошли взрывы Серия взрывов зафиксирована в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщило издание «СТРАНА.ua».

01:56 Янчук: Веснина может добиться хороших результатов после возвращения Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина имеет огромный опыт и мотивацию для возвращения в профессиональный спорт.

01:50 Деловая активность обрабатывающих отраслей России достигла максимума за семь лет Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в декабре текущего года достиг максимума (54,6 пункта) с января 2017 года.

01:41 В «Пари НН» заявили, что ставят задачу вывести клуб на вершину Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что перед нижегородской командой поставлена цель стать одним из лидеров чемпионата России по футболу.

01:34 Небензя заявил, что Украина размещает средства ПВО в жилых районах Украинские власти размещают средства ПВО в жилых районах в нарушение международного права. Об этом на заседании Совбеза ООН сообщил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

01:32 Веснина заявила, что хотела бы сыграть вместе с Джоковичем Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина рассказала, с кем бы хотела выйти на корт в одной команде.

01:17 Times of Israel: Катар рассказал о готовности ХАМАС к переговорам по заложникам Палестинское движение ХАМАС готово к переговорам по освобождению пленных в обмен на режим тишины. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на посредников из Катара.

01:12 Апелляционный комитет ЧМ оставил в силе решение о Непомнящем и Дубове Апелляционный комитет чемпионата мира по блицу 2023 года вынес решение по запросу российских гроссмейстеров Яна Непомнящего и Даниила Дубова.

01:03 Непомнящий «Танцем рыцарей» Прокофьева отреагировал на скандал на ЧМ по блицу Российский гроссмейстер Ян Непомнящий отреагировал на инцидент в матче чемпионата мира 2023 года по блицу с соотечественником Даниилом Дубовым.

01:00 Гладков уточнил, что при обстреле Белгорода пострадали четыре человека В результате массированного обстрела Белгорода один человек погиб и ещё четверо пострадали. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

00:53 «Интер» сыграл вничью с «Дженоа», но сохранил лидерство в Серии А «Интер» нанёс поражение в гостях «Дженоа» в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу.

00:42 «Лацио» одержал волевую победу над «Фрозиноне» в Серии А «Лацио» на своём поле нанёс поражение «Фрозиноне» в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу.

00:41 Губернатор сообщил об уничтожении двух беспилотников над Брянской областью Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что средства ПВО уничтожили два беспилотника над территорией региона.

00:26 Залужный уволил советницу Мартынюк после её слов о смерти солдат ВСУ Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уволил свою внештатную советницу Аллу Мартынюк, которая призвала украинцев не бояться идти на фронт, так как «мы все не вечные».

00:26 СЭ: «Зенит» не заинтересован в подписании защитника «Сфаксьена» Грама Защитник «Сфаксьена» Алаа Грам не сможет продолжить карьеру в петербургском «Зените».

00:10 МО России: средства ПВО уничтожили 13 снарядов ВСУ над Белгородской областью Российские средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов украинских войск над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

00:07 Швеция обыграла Канаду на МЧМ-2024 по хоккею Сборная Швеции в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею 2024 года нанесла поражение команде Канады.

23:53 Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля.

23:51 Третьяк: уменьшение числа легионеров в КХЛ поможет россиянам развиваться быстрее Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк уверен, что ужесточение лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) положительно скажется на чемпионате.

23:44 Замминистра обороны Евкуров вручил награды участникам СВО в госпитале Бурденко Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров совместно с членами Общественного совета при Минобороны России посетил Главный военный клинический госпиталь имени Н.Н. Бурденко, где вручил государственные награды участникам специальной военной операции.

23:42 Гладков: над Белгородом и Белгородской областью сработала система ПВО Системы противовоздушной обороны России сработали над территорией Белгорода и Белгородской области.

23:39 Глава ВОЗ выразил беспокойство растущей угрозой инфекционных заболеваний в Газе Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что обеспокоен растущей угрозой инфекционных заболеваний в секторе Газа.

23:35 СК: на обочине под Тулой нашли тело 70-летней женщины, пропавшей в Кашире Тело 70-летней женщины с повреждениями в области головы нашли на обочине дороги в Тульской области.

23:33 Матч Серии А «Дженоа» — «Интер» прервали на семь минут из-за пиротехники Организаторы матча 18-го тура чемпионата Италии по футболу между «Дженоа» и «Интером» приняли решение остановить встречу из-за действий болельщиков.

23:25 «Общественное»: в Херсоне произошли взрывы В Херсоне произошли взрывы. Об этом пишет украинское издание «Общественное» со ссылкой на назначенного Украиной главу администрации города Романа Мрочко.

23:18 RT: Легойда был убит в промежутке между 12:00 и 16:00 Роман Легойда был убит в промежутке между полуднем и 16:00, сообщил RT источник в правоохранительных органах.

23:17 Мор считает, что Миранчуку стоит вернуться в «Торино» Бывший полузащитник московского «Спартака» Эдуард Мор считает, что лучшим вариантом для полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука станет возвращение в «Торино».

23:17 Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины В Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины объявили воздушную тревогу.

23:13 Ордаш: нота МИД Польши в отношении ракеты содержит только голословные обвинения Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш сообщил, что нота польского МИД, вручённая из-за залетевшей с территории Украины ракеты, не содержит каких-либо доказательств.

23:10 Сенатор от Новгородской области Писарева попала в аварию на трассе М-11 Сенатор от Новгородской области Елена Писарева сообщила, что попала в аварию на трассе М-11 «Нева».

23:04 МВД: полиция сделает всё возможное, чтобы раскрыть убийство отца Легойды Сотрудники полиции сделают всё возможное, чтобы привлечь виновных в убийстве Романа Легойды к ответственности, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

23:02 Шипов — о Непомнящем и Дубове на ЧМ: нельзя так издеваться над шахматами Российский гроссмейстер Сергей Шипов считает, что его соотечественники Ян Непомнящий и Даниил Дубов поступили некрасиво на чемпионате мира по блицу 2023 года в Самарканде (Узбекистан).

23:00 Бастрыкину доложат о расследовании дела о смерти ребёнка в пермской больнице Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования дела о смерти в пермской больнице четырёхлетнего ребёнка.

22:51 Журналист Легойда заявил, что у него пока нет информации по поводу убийства отца Журналист Владимир Легойда заявил RT, что пока у него нет информации по поводу убийства его отца.

22:46 Судья ЧМ по блицу: Дубов и Непомнящий заранее спланировали результат встречи Главный судья чемпионата мира по блицу Иван Сыровы считает, что принял правильное решение по ситуации в матче между россиянами Яном Непомнящим и Даниилом Дубовым.

22:44 RT: тело 90-летнего Романа Легойды нашли рядом с дорогой в Подмосковье Тело 90-летнего Романа Легойды нашли рядом с дорогой возле машины в подмосковном Видном.

22:37 Economist: Россия нанесла удары по месту производства ракет и дронов ВС Украины Вооружённые силы России нанесли ракетные удары по местам, где производились ракеты и беспилотники для ВСУ.

22:34 «Торино» уступил в гостях «Фиорентине» в Серии А «Торино» в гостях потерпел поражение в матче чемпионата Италии по футболу с «Фиорентиной».

22:32 Спикер парламента Молдавии: Кишинёв может вступить в Евросоюз до 2030 года Молдавия может стать частью Евросоюза до 2030 года, заявил спикер парламента и глава правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу.

22:26 «Наполи» сыграл вничью с «Монцей» в матче Серии А «Наполи» на своём поле сыграл вничью с «Монцей» в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу.

22:16 Полянский: в 00:00 начнётся внеочередное заседание СБ ООН по Украине Внеочередное заседание Совбеза ООН по Украине состоится в 00:00 мск по запросу Киева и западных государств, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

22:16 Временного поверенного в делах России вызвали в МИД Польши Временного поверенного в делах России Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши на фоне инцидента с ракетой, залетевшей в воздушное пространство страны с Украины.

22:11 Непомнящий и Дубов подали апелляцию на решение судьи на ЧМ по блицу В Федерации шахмат России (ФШР) сообщили, что российские гроссмейстеры Даниил Дубов и Ян Непомнящий не согласились с решением главного арбитра чемпионата мира по блицу 2023 года.

22:09 Симоньян предложила ввести налог на роскошь на время спецоперации Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян предложила ввести налог на роскошь на время спецоперации на фоне скандала вокруг «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой.