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Public Sénat: успехи на фронте и на международной арене — французский генерал подвёл итоги 2023 года для Путина

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2023 год заканчивается для Владимира Путина лучше, чем начался, констатировал в интервью Public Sénat французский генерал и эксперт по международным отношениям Доминик Тринкан. По его словам, на Украине российский лидер смог удержать занятые позиции. На международной арене ему также удаётся постепенно расширять круг своего влияния.
Public Sénat: успехи на фронте и на международной арене — французский генерал подвёл итоги 2023 года для Путина
АР

2023 год заканчивается для Владимира Путина лучше, чем начался, идёт ли речь о его положении на международной арене или о ситуации на украинском фронте, констатировал в интервью Public Sénat французский генерал и эксперт по международным отношениям Доминик Тринкан.

По мнению специалиста, на Украине российский лидер успешно удерживал занятые позиции весь год и способен продолжать в том же духе и в следующем году. В других странах мира и на международной арене ему также удаётся постепенно расширять круг своего влияния. В особенности это касается стран Африки и укрепления связей с Китаем.

Помимо прочего, международные санкции в отношении Москвы оказались своего рода «решетом». В итоге от них страдают только сами западные страны, а России удалось найти пути обхода ограничений.

Кроме того, популярность Владимира Путина среди населения не только не снизилась в результате конфликта на Украине, но даже укрепилась. «Дело в том, что экономическая ситуация внутри страны не такая катастрофическая, и население менее рассержено, чем некоторые предполагали изначально», — посетовал генерал.

В связи с этими тенденциями эксперт призвал европейцев более решительно заявить о себе и «сделать так, чтобы победа Путина не была полной победой».

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Public Sénat Франция Европа
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