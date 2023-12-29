СТРАНА: ВСУ начнут оставлять города, если Вашингтон не даст денег и снарядов

Зампред комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Рады Егор Чернев заявил, что украинская армия начнёт оставлять города, если США вовремя не выделят помощь. Как пишет «СТРАНА», депутат добавил, что без американских боеприпасов Украина уже начинает терять территорию.

Украинская армия начнёт оставлять города, если США вовремя не выделят помощь. Как пишет «СТРАНА», об этом заявил журналистам The New York Times зампред комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Рады Егор Чернев.

«Сейчас мы теряем некоторые территории, но, если помощь США задержится, мы начнем терять города», — заявил Чернев газете.

«Недавний прогресс России у села Работино — отрезвляющее событие для Украины на фоне сокращения западной военной помощи», — комментирует NYT.

Издание пишет, что армия России сейчас выбивает ВСУ с территорий, с трудом захваченных летом в ходе украинского наступления. После его окончания ВСУ перешли к обороне и теперь испытывают проблемы в сдерживании российского наступления.

«Без американских боеприпасов мы начинаем терять территорию, с трудом завоёванную этим летом», — сказал Чернев.

Издание пишет, что самым большим ударом по Украине и её имиджу стала бы потеря Работино — единственного трофея летнего наступления.