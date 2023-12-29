Швейцарский дипломат: с Россией придётся вести переговоры — ведь она никуда не исчезнет

На Западе нарастают политические разногласия, усталость от конфликта на Украине и понимание, что его не удастся разрешить военным путём. К тому же Россия — крупнейшая страна на континенте, и она является соседом не только для Украины, но и для всей Европы. Поэтому вступить с ней в переговоры рано или поздно всё-таки придётся, рассуждает швейцарский дипломат Хайди Тальявини в интервью SRF.
На Западе всё чаще говорят о возможных переговорах с Москвой. Как поясняет в интервью SRF швейцарский дипломат Хайди Тальявини, в западном лагере растут политические разногласия и признаки усталости от украинского конфликта. Более того, приходит осознание, что его нельзя урегулировать военным путём и что последствия для Запада в финансовом, политическом, идеологическом и военном отношении не удастся преодолеть очень долго.
Переговоры всегда лучше вооружённой силы, и в какой-то момент диалог с Москвой должен состояться, потому что Россия является непосредственным соседом не только Украины, но и всей Европы. Кроме того, Россия — самая большая страна на континенте, и она не исчезнет со сцены просто так.
На данный момент, однако, обе стороны имеют диаметрально противоположные представления о том, чего должны достичь переговоры. «Владимир Путин всегда производил на меня впечатление внимательного, хорошо подготовленного, но непостижимого и непредсказуемого партнёра по диалогу», — поделилась Тальявини в интервью SRF.
Впрочем, выступая в качестве посредника в вооружённом конфликте, добиться настоящего мира невозможно: решения должны приходить изнутри общества. В конечном итоге именно стороны конфликта должны поддержать предложение о мире. И ключевым фактором для устойчивого мира является справедливость принятого путём переговоров решения для обеих сторон.
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