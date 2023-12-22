Македонский эксперт: «креативный» подход ЕС к заявке Украины разочаровал Балканы

В то время как Молдавия и Украина менее чем за два года смогли продвинуться от подачи заявки к обсуждению начала переговоров о вступлении в Евросоюз, Балканские страны уже много лет находятся в бесплодном ожидании. Это приводит к тому, что среди жителей Северной Македонии растёт разочарование и уверенность в том, что ЕС никогда по-настоящему не уделял им внимания, пишет Огнен Вангелов в статье для Balkan Insight.

В своём стремлении к членству в ЕС Молдавия и Украина смогли пойти по «ускоренному пути» благодаря «историческому решению», которое было принято на недавнем саммите и оказалось в центре внимания мировых СМИ. Однако активные усилия Евросоюза в этом направлении и «креативный» подход, который там решили применить для одобрения заявки Киева, резко контрастирует с тем, как Брюссель относится к аналогичным заявкам Балканских стран, подчёркивает доцент University American College в Скопье Огнен Вангелов в своей статье для Balkan Insight.



И по мере того как западные средства массовой информации восхваляют достижения новых кандидатов на вступление в ЕС, разочарование среди македонцев усиливается — поскольку за последние два десятилетия именно Северная Македония, по всей вероятности, сделала больше всего уступок, чем любая другая страна, в своём стремлении к членству, отмечает автор. При этом Брюссель продолжал выдвигать всё новые требования, называя эти уступки, часть из которых затрагивает национальную идентичность македонцев, необходимыми шагами для продвижения вперёд.



Даже несмотря на то, что многие жители Северной Македонии считали необоснованными претензии, исходящие от какой-то одной страны, будь то Греция, которая потребовала изменить название страны, мотивируя это совпадением названий со своим регионом, или Болгария, которая выдвинула требования в языковой сфере, правительство было вынуждено искать компромиссы даже вопреки мнению собственных граждан, констатирует автор.



При этом послание ЕС в отношении заявки от Северной Македонии неизменно звучало так: «Решите проблему названия с Грецией, и процесс продолжится». Затем последовало: «Решите проблемы с Болгарией, и процесс продолжится», — однако на протяжении десятилетий прогресса так и не последовало. В то время как поспешность на пути принятия Украины в глазах македонцев продемонстрировала двуличный подход Брюсселя, говорится в статье.



На недавней декабрьской встрече лидеры ЕС разработали неожиданный «креативный» ход, напоминает автор: столкнувшись с угрозой Венгрии наложить вето на начало переговоров о членстве с Украиной, чтобы избежать перспективы очередного провала переговоров из-за вето, они изобретательно создали «консенсус» в отсутствие венгерского представителя. Это похоже на чёткий сигнал: «Мы можем обойти любое вето, если будем полны решимости», — и такое явное проявление двойных стандартов подрывает авторитет Евросоюза в глазах многих македонцев, отмечается в статье.



Напротив, от македонского правительства Брюссель постоянно требовал самостоятельно искать консенсус и договариваться с теми странами, которые решали наложить вето на их заявку по своим соображениям. И последние события наглядно демонстрируют, что Евросоюз никогда по-настоящему не уделял приоритетного внимания Балканам и не проявлял особого интереса к принятию Северной Македонии или других государств этого региона — что служит поводом для всё большего разочарования местных жителей, говорится в статье.



В то время как Молдова и Украина быстро продвинулись от заявки к обсуждению начала переговоров о вступлении, Черногория и Сербия годами оставались в тупике, а Северная Македония вновь оказалась в «зале ожидания», где она находилась с 2005 года, подчёркивает автор. Уступка, которую на этот раз требуют от Северной Македонии, заключается в пересмотре Конституции и внесении туда дополнительных параграфов по требованию Болгарии, чтобы наконец открыть двери в ЕС.



На протяжении десятилетий правительству Северной Македонии приходилось расходовать значительные ресурсы и политическую энергию на решение таких вопросов, как навязанный Грецией спор о названии или продолжающиеся претензии Болгарии, связанные с историей и идентичностью. В результате в 2019 году было решено официально изменить название страны с Республики Македония на Республику Северная Македония, напоминает автор.



Однако что касается поправок к Конституции по требованию Болгарии, оппозиция отказалась их поддерживать. По иронии судьбы, чем больше Северная Македония рассчитывает на то, что очередная «окончательная» уступка откроет ей двери для членства в ЕС, тем очевиднее становится, что реформы в этой сфере либо стагнируют, либо даже регрессируют, провоцируя всё более глубокий раскол в общественном мнении, отмечается в статье.



Несмотря на значительное общественное сопротивление в отношении изменения названия страны, эта резолюция автоматически привела к приглашению в члены НАТО с обещанием, что вскоре последует и прогресс на пути к членству в ЕС, напоминает автор. Однако после того, как президент Франции Эммануэль Макрон указал на очередные недостатки и наложил вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС, а в 2020 году свои претензии выдвинула и Болгария, процесс вновь затянулся на неопределённый срок.



Эта устойчивая политическая тактика постоянно оказывать давление на Северную Македонию, чтобы она удовлетворяла требования своих соседей, фактически десятилетиями отвлекает внимание и ресурсы от проведения важных внутренних реформ и развития, подчёркивает автор. В итоге это привело к постепенному снижению энтузиазма среди македонцев по поводу членства в ЕС и растущему нежеланию идти на дальнейшие уступки соседям, эксплуатирующим своё право вето.



Последние опросы показывают, что общественная поддержка вопроса о вступлении в Евросоюз сейчас находится на самом низком уровне за последние девять лет. Кроме того, многие македонцы разочарованы тем, что их собственное правительство позволяет Брюсселю относиться к заявке Северной Македонии иначе, чем к другим кандидатам, отмечается в статье. В результате страна фактически оказалась в ловушке регрессивного цикла и опасной внутренней поляризации общества, причём эта ситуация постоянно подпитывается негативными внешними факторами.



Подход Брюсселя к процессу принятия Северной Македонии резко контрастирует с его активными усилиями в отношении других стран, таких как Украина и Молдавия, усиливая разочарование среди македонцев и усиливая их скептицизм в отношении возможности когда-либо вступить в Евросоюз. И вопрос о том, сможет ли ЕС исправить свои ошибки в этом направлении, остаётся открытым, заключает автор.