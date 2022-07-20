Das Erste: переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС открыты, но на них могут уйти годы

Теперь, когда Болгария больше не возражает против вступления Северной Македонии и Албании в ЕС, Брюссель даёт старт официальному переговорному процессу по принятию этих стран. Однако в действительности на эту многоступенчатую процедуру, требующую единогласного одобрения от всех государств ЕС на разных этапах, могут уйти годы, подчёркивает немецкий телеканал Das Erste.

После многих лет промедления Европейский союз всё-таки запустил процесс фактического вступления в ЕС Северной Македонии и Албании, сообщает немецкий телеканал Das Erste.

«Народ Албании и Северной Македонии заслуживает этого», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместном выступлении с главами правительств обеих стран в Брюсселе.

«Мы готовы к Евросоюзу», — подчеркнул премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевский. Он сказал, что его страна хочет «показать положительный пример самой быстрой интеграции государства-члена в Европейский союз, так же как мы быстрее всех интегрировались в НАТО». Северная Македония ранее согласилась на поправку к конституции, чтобы снять обеспокоенность соседней Болгарии. Среди прочего, речь при этом шла о правах болгарского меньшинства.

Глава правительства Албании Эди Рама поблагодарил фон дер Ляйен, а также бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель за их поддержку. Оба немецких политика «неустанно боролись» за Балканы, подчеркнул Рама.

В течение дня в Брюсселе пройдут две межправительственные конференции. Двум странам-кандидатам будут официально представлены переговорные рамки — это необходимое условие для того, чтобы Еврокомиссия начала так называемый скрининг, отмечает немецкий телеканал. В ходе этого процесса, включающего в себя целый ряд процедур, европейское ведомство изучает степень отклонения национального законодательства страны-кандидата от законодательства ЕС и необходимость его соответствующей адаптации.

Впоследствии Еврокомиссия может дать рекомендации по открытию так называемых переговорных глав, однако для их реализации необходимо единогласное решение стран — членов ЕС, подчёркивает Das Erste.

В целом процесс переговоров может занять много лет, и, кроме того, может быть снова остановлен в случае возникновения проблем. Например, ЕС начал переговоры с Турцией о вступлении в ЕС ещё в 2005 году. Однако несколько лет назад они были приостановлены из-за событий в правовой сфере, которые Брюссель счёл неприемлемыми для страны, желающей вступить в Евросоюз, напоминает немецкий телеканал.