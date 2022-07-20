Das Erste: переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС открыты, но на них могут уйти годы
После многих лет промедления Европейский союз всё-таки запустил процесс фактического вступления в ЕС Северной Македонии и Албании, сообщает немецкий телеканал Das Erste.
«Народ Албании и Северной Македонии заслуживает этого», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместном выступлении с главами правительств обеих стран в Брюсселе.
«Мы готовы к Евросоюзу», — подчеркнул премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевский. Он сказал, что его страна хочет «показать положительный пример самой быстрой интеграции государства-члена в Европейский союз, так же как мы быстрее всех интегрировались в НАТО». Северная Македония ранее согласилась на поправку к конституции, чтобы снять обеспокоенность соседней Болгарии. Среди прочего, речь при этом шла о правах болгарского меньшинства.
Глава правительства Албании Эди Рама поблагодарил фон дер Ляйен, а также бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель за их поддержку. Оба немецких политика «неустанно боролись» за Балканы, подчеркнул Рама.
В течение дня в Брюсселе пройдут две межправительственные конференции. Двум странам-кандидатам будут официально представлены переговорные рамки — это необходимое условие для того, чтобы Еврокомиссия начала так называемый скрининг, отмечает немецкий телеканал. В ходе этого процесса, включающего в себя целый ряд процедур, европейское ведомство изучает степень отклонения национального законодательства страны-кандидата от законодательства ЕС и необходимость его соответствующей адаптации.
Впоследствии Еврокомиссия может дать рекомендации по открытию так называемых переговорных глав, однако для их реализации необходимо единогласное решение стран — членов ЕС, подчёркивает Das Erste.
В целом процесс переговоров может занять много лет, и, кроме того, может быть снова остановлен в случае возникновения проблем. Например, ЕС начал переговоры с Турцией о вступлении в ЕС ещё в 2005 году. Однако несколько лет назад они были приостановлены из-за событий в правовой сфере, которые Брюссель счёл неприемлемыми для страны, желающей вступить в Евросоюз, напоминает немецкий телеканал.
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