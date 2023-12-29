SZ: Немецкий генерал признал, что недооценил российскую армию

Ожидания от украинского наступления были завышенными — подводит итог года для Киева Кристиан Фройдинг, генерал-майор бундесвера, возглавляющий ситуационный центр немецкой армии по Украине. В интервью Süddeutsche Zeitung он призывает объективно смотреть на украинские и российские возможности. В частности, по его мнению, Запад после начала конфликта неверно оценил стойкость вооружённых сил России, возможности её ВПК. Он также считает, что бундесверу следует извлечь уроки из боевых действий на Украине.

Возглавляющий ситуационный центр бундесвера по Украине генерал-майор Кристиан Фройдинг признаёт, что по Украине оказались правы те, кто призывал «не быть сильно оптимистичными». Например, американский генерал Марк Милли. «Ожидание того, что украинцы добьются в своих оборонительных боях того, чего мы от всей души желали бы им и себе, а именно, что они как можно быстрее добьются больших военных успехов, ретроспективно точно было завышено», — констатирует Фройнинг в интервью Süddeutsche Zeitung.

«Поэтому я считаю, что нам было бы разумно продолжать объективно смотреть на эту войну, на российские, а также на украинские возможности», — добавляет генерал-майор. Украина не имеет поддержки с воздуха, и имеет очень слабую ПВО, кроме того, она вынуждена использовать её для защиты городов и критической инфраструктуры. Всё это ведёт к патовой ситуации на фронте. Украинским вооружённым силам по-прежнему не удалось найти способа преодолеть российские минные заграждения — и поэтому российским войскам удаётся держать позиции. Немецкий офицер, однако, настаивает на продолжении поддержки Украины до её выхода к границам 1991 года.

Западу нужно продолжать поддерживать Украину, так как Запад просмотрел «стойкость русских», их способность «наращивать и расширять свой ВПК и наращивать производственные мощности, несмотря на драконовский санкционный режим». «Возможно, мы не видели или не хотели видеть, что они способны продолжать получать помощь от союзников. Будь то Северная Корея, будь то Китай, даже государства Глобального Юга», — объясняет в разговоре с Süddeutsche Zeitung Фройдинг. Немецкий генерал-майор также считает, что Россия в обход санкций получает материалы с Запада для военного производства.

Год назад дискуссии на Западе концентрировались вокруг поставок немецких танков на Украину, но теперь «практически половина из 18 боевых танков Leopard-2, поставленных Германией, выбыла из строя, отчасти из-за неправильной замены деталей». Фройдинг указывает, что «было бы наивно полагать, что в нынешней ситуации Украина сможет ремонтировать танки по нашим правилам технического обслуживания и ремонта, что, естественно, приводит к большему износу — а это, в свою очередь, к более длительным простоям». При этом, по его мнению, длительная транспортировка техники до ремонтных центров в Польше и Литве и обратно не оказала значительного воздействия на ситуацию на фронте.

По оценке генерала, Россия через 5—7 лет сможет представлять реальную угрозу для Германии, поэтому в Германии внимательно анализируют боевые действия на Украине. Например, была создана специальная группа по дронам. В целом бундесверу, учитывая боевой опыт Украины, стоит стать «гораздо более подвижным, гибким и выносливым» в вопросах военного командования и логистики. Немецкий военный также отдаёт должное российским системам РЭБ. «Мы знаем, что российские Вооружённые силы обладают большим количеством средств радиоэлектронной борьбы… мы узнали, что они также могут быть организацией, способной учиться», а «это означает, что мы должны быть осторожны, чтобы не представить их хуже, чем они есть, выдавая собственные желания за действительность».

Большим вызовом для европейской безопасности Кристиан Фройдинг считает выборы в США. «Придётся уважать решение американского суверена», — говорит Фройдинг, имея в виду возможное голосование американцев за Дональда Трампа на президентских выборах. «Наша задача — заранее подготовиться ко всем мыслимым сценариям». Европе, видимо, придётся взять на себя обязанности по защите стран НАТО, частично это уже происходит: например ЕС поддерживает Украину, а Германия создаёт военную бригаду в Литве. По его мнению, Германии также хватит сил и средств выполнить цель НАТО в 2% ВВП.