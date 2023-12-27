Немецкий политик: Германии нужно больше говорить о мире

В Германии слишком много говорят о боевых действиях, а о том, как их остановить, напротив, говорят мало, сетует лидер парламентской группы социал-демократов в бундестаге Рольф Мютцених. По его мнению, это необходимо изменить, ведь политика безопасности — это не только военная политика. Конституция обязывает немцев сохранять мир, ведь она была создана после двух мировых войн, ответственность за которые как раз несёт Германия, напомнил политик.

Лидер парламентской группы социал-демократов в бундестаге Рольф Мютцених устал от разговоров про боевые действия в Германии и призвал больше говорить о мире, сообщает N-TV. «Нельзя заниматься одними только боевыми действиями — мы также должны думать о том, как их закончить, — заявил он. — Политика безопасности — это не только военная политика».

Мютцених также осудил своего однопартийца, министра обороны ФРГ Бориса Писториуса за желание вновь сделать страну соответствующей требованиями военного времени. Он напомнил, что Конституция обязывает Германию сохранять мир: «Эта Конституция был создана после двух мировых войн, ответственность за которые несёт Германия. Люди отвергают войну — на национальном и международном уровне. И кто, как не демократы, должны следить за тем, чтобы речь шла не о войне, а о том, как восстановить мир».

Политик выступил против возвращения в Германии воинской повинности. По его мнению, для начала нужно сделать службу в бундесвере более привлекательной, обеспечить солдат всем необходимым и привести в порядок казармы. Лидер фракции социал-демократов также считает, что не нужно увеличивать оборонный бюджет страны. В этом нет необходимости даже в том случае, если следующим президентом США вновь станет Дональд Трамп. Мютцених считает, что вместо увеличения военных расходов необходимо делать ставку на укрепление синергии и сотрудничества в рамках Европейского союза и НАТО.