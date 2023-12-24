Риттер: Россия уже «демилитаризировала» НАТО, и украинский конфликт это показал

Украинский конфликт показал, что чудо-оружие НАТО — это мусор, а его армия бесполезна, считает Скотт Риттер. В эфире интернет-канала Danny Haiphong эксперт проиллюстрировал свой тезис примером немецкой армии, состоящей из толстяков-пивохлёбов, не способных сдать тест на физподготовку и обслуживать собственную технику.

СКОТТ РИТТЕР: Дело ведь не только в физическом разоружении НАТО. НАТО утратило доверие. НАТО исходило из соображения о том, что это огромный альянс, забитый современными армиями и современной техникой, чтобы русские не посмели связываться с НАТО. Ведь у НАТО есть танки «Леопард» и «М1», «Челленджеры» — у НАТО есть оружие. Но выясняется, что это оружие — мусор, а армия у НАТО бесполезная. К примеру, немецкая армия на поверку оказалась горсткой толстяков, поедающих шницели и лакающих пивко, которые не способны вести бой. Они не справятся с тестом на физподготовку, они вообще не обслуживали свою технику.

Германия говорит, что отправит бригаду из 5000 бойцов в Литву. Вот только танков у них нет. Они говорят: мы отправим бригаду, но у нас нет танков и делать их мы не умеем. Их промышленный потенциал сократился из-за санкций, из-за энергетики, теперь они за энергию платят в три раза больше, заводы закрываются, штамповка не работает, они не производят сталь, алюминий и так далее.

Они не могут сделать необходимые им танки, чтобы построить свою волшебную армию, о создании которой твердят. Когда в последний раз немецкий солдат совершал марш-бросок в 40-килограммовой экипировке на 40 километров и выполнял боевую задачу, находясь под давлением? Никогда. Это армия мирного времени, состоящая из тех, кто не хочет на войну. Да и работу они нигде больше найти не могут.

Хорошие механики не в немецкой армии. Они работают в Mercedes, Audi и других компаниях. Те, кто в хорошей физической форме, занимаются спортом. Немецкая армия — не место для патриотов, немцы забыли, что это такое. У них армия состоит из людей, которые ни в чём не сильны. Уж точно не в ведении боя. И немецкая армия уже признала, что русских ничто не остановит, если они захотят дойти до Одера.



Хорошая новость для НАТО в том, что Россия туда и не собирается. Россия хочет просто быть Россией.



Дата публикации 22 декабря 2023 года.