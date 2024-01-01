DT: без американской помощи Киеву придётся выбирать, какие цели защищать

Военные эксперты предупредили, что без американской военной помощи средства противовоздушной обороны Украины не смогут противостоять российским бомбардировкам и военным придётся выбирать, какие цели защищать, сообщает The Daily Telegraph. 27 декабря США отправили последний в 2023 году пакет военной помощи на сумму $250 млн.

Без военной помощи со стороны США средства противовоздушной обороны Украины не смогут противостоять российским бомбардировкам и украинским военным придётся выбирать, какие цели защищать, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на экспертов.

Аналитики предупреждают, что поддержки со стороны Европейского союза будет недостаточно, чтобы позволить Украине защитить цели по всей территории страны. Особую обеспокоенность вызывают поставки ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot, впервые поставленных Киеву в апреле.

«Будут некоторые системы, для которых им придётся рационализировать свои боеприпасы даже больше, чем сейчас. Очевидно, что приходится принимать ужасные решения, но, если вы действительно видите, что ракеты для поражения приближающихся целей заканчиваются, вам придётся нормировать их количество для защиты наиболее важных целей», — приводит издание слова независимого аналитика по вопросам безопасности из Киева Джимми Раштона.

27 декабря США отправили последнюю партию военной помощи в размере $250 млн, в том числе ракеты противовоздушной обороны для защиты критически важной инфраструктуры. Белый дом и Пентагон призывают конгресс одобрить запрос на дополнительное финансирование в размере $61 млрд «как можно скорее в новом году», чтобы позволить продолжить оказание помощи.

Представители Республиканской партии в палате представителей конгресса заявили, что готовы продолжать обсуждение сделки по финансированию Украины с администрацией президента Джо Байдена, однако в обмен настаивают на усилении контроля за безопасностью границы с Мексикой.

В пятницу президент предупредил, что, «если конгресс не примет срочные меры в новом году, мы не сможем продолжать отправлять оружие и жизненно важные системы ПВО, необходимые Украине для защиты населения». Байден призвал конгресс «ускорить работу и действовать незамедлительно».