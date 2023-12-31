«Ставит на крах своих противников» — Le Figaro о планах Путина на 2024 год

В 2024 году Владимир Путин намерен закрепить свои недавние успехи, доведя украинцев и их западных союзников до предела, пишет газета Le Figaro в редакционной статье. По прогнозам газеты, Путин без труда переизберётся на новый срок и может получить главный подарок: возвращение Трампа в кресло президента США.

Изначальная ошибка в расчётах в отношении украинского конфликта парадоксальным образом заставила Владимира Путина изменить свои приоритеты в сторону исполнения «исторической миссии»: возвращения России статуса великой державы, разрыва с Западом и разрешения существующего миропорядка, навязанного американцами, пишет Le Figaro. В 2024 году он намерен закрепить успехи на этом поприще, доведя украинцев и их западных союзников до предела их сил, считает издание.

В преддверии начала третьего года войны расположение звёзд благоприятно для российского лидера, отмечает издание. По прогнозам газеты, президент России, без сомнения, будет переизбран без переворота в марте, набрав более трёх четвертей голосов.

Имея все возможности для того, чтобы удержать позиции на Украине и, возможно, снова повести свою армию в наступление, Путин уже предвкушает «бонус», ожидающий его в 2024 году: президентские выборы в США. Как подчёркивает автор статьи, предвыборная гонка уже продемонстрировала способность подорвать поддержку Украины в США и может преподнести Путину величайший подарок — возвращение Дональда Трампа в Белый дом.

Такой поборник приоритета национальных интересов, как он, «в лучшем случае мог бы предложить российскому президенту на блюдечке развал НАТО», предупреждает издание. Сегодня более чем когда-либо российский президент делает ставку на то, что его оппоненты потерпят крах, заключает газета.