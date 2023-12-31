Александр фон Бисмарк: американцы развязывают конфликты, а потом не знают, как выйти из них

Многое указывает на то, что даже в Америке после провала украинского наступления пришли к пониманию необходимости и неизбежности переговоров по Украине, считает Александр фон Бисмарк. Тем не менее США до сих пор продолжают торпедировать переговоры, потому что у них никогда нет стратегии выхода из конфликтов, которые они и развязывают. Внучатый племянник первого канцлера Германской империи в интервью каналу HKCM рекомендует европейцам ухватиться за одно из существующих предложений о переговорах, со стороны Китая или ЮАР, и добиться сначала прекращения огня на Украине, а затем путём долгих переговоров и мира с Россией.

ФИЛИП ХОПФ, ведущий HKCM: Однако газета Bild неожиданно написала в заголовке, что Путина жестоко недооценили. Это совершенно новые тона, раньше говорилось, что это была невероятно смешная армия, у них худшая техника, они ничего не могут сделать, они на грани исхода, экономика рушится, рубль переживает гиперинфляцию. В конце концов, ничего из этого не произошло. А сейчас вдруг говорят, что Путина жестоко недооценили. Это уже идёт в определённом направлении, это определённая подготовка населения, на мой взгляд, к тому, что, вероятно, произойдёт в ближайшие несколько месяцев. Зачастую это признак возможных переговоров, а в некоторых СМИ также ходят слухи, что переговоры уже ведутся. Знаете ли вы что-нибудь об этом, и если да, то знаете ли вы некоторые подробности возможных мирных переговоров?

АЛЕКСАДР ФОН БИСМАРК: В Швейцарии происходят односторонние дискуссии в рамках подготовки к мирным переговорам. Потому что стало очевидным то, что всегда говорил (бывший главнокомандующий НАТО. — ИноТВ) Харальд Куят: Украина не может выиграть войну против России. Это невозможно. А эта оценка, что если Россия получит Украину, то пойдёт дальше. Тот, кто говорит такую чушь, в конечном счёте не знает ситуацию в мире. Россия никогда не нападёт на страну НАТО, потому что они прекрасно знают, что тогда нас ждёт третья мировая война…

Я считаю, что за кулисами, и я знаю это от некоторых американских друзей, которые работают советниками как у демократов, так и у республиканцев, что идёт подготовка, именитые люди участвуют в подготовке формулировок по этому вопросу. Потому что Америка понимает, что это контрнаступление, которое Украина на самом деле хотела провести против России, не сработало так, как они себе представляли.

Но у Америки отсутствует стратегия. Так же как и во всех нападениях, нарушающих международное право, совершённых Америкой в мире. Никогда не было. У неё никогда не было стратегии, что делать после того, как она вторгалась, убивала людей, убивала глав государств. А что из этого получалось? Мы видим это в Ливии, мы видим это в других странах, в Афганистане. То, что делала Америка, никогда никому не помогало.

И именно поэтому тем более важно, чтобы мы, европейцы, тоже приняли участие в этом (организации переговоров. — ИноТВ). Германия, в частности, была бы предрасположена для этого. Может быть, вместе с Францией стоило протянуть руку. Мы должны как можно скорее предотвратить кровопролитие. На Украине погибает так много молодёжи, о чём здесь не сообщают публике. Это печальный результат, и это только потому, что люди не разговаривают друг с другом.

А программ с пунктами много, Китай выдвинул, Южная Африка кое-что предложила. Думаю, есть достаточно возможностей для подготовки переговоров. Возможно, можно снова провести в Стамбуле, что Турция всегда предлагала, и таких возможностей много. В Стамбуле каждый день или неделю происходили переговоры между русскими и украинцами, о которых здесь, конечно, никогда не сообщали.

​И я нахожу также важным увидеть, что это не русские в одностороннем порядке заявляют о нежелании говорить. Односторонность скорее исходит с Запада, главным образом из Америки. Недавно Байден снова заявил: «Мы не будем проводить мирные переговоры». Непостижимо! Он хочет истребить всех людей там, на Украине? Или чего он хочет этим добиться? Ведь страна впоследствии будет полностью разорена, останется кусок местности. Ведь этого не может быть?! И мне также жаль тех людей, которые страдают от этого, которые, возможно, хотели бы остаться в живых и рожать детей на свет. Но к сожалению, в данный момент это не может состояться.

Но отдельные переговоры всё же ведутся, и я всё больше и больше надеюсь, что всё больше и больше людей и глав государств присоединятся к этому пути и, наконец, проведут мирные переговоры. Прекращение огня легко может быть достигнуто. Мы видели это во многих других странах: можно заключить немедленное прекращение огня, а потом вести долгие переговоры. Как говорил (экс-канцлер. — ИноТВ) Гельмут Шмидт, «лучше вести переговоры в течение сотен тысяч часов, чем продолжать стрелять в других людей».

Дата публикации 26 декабря 2023 года.