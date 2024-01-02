TVL: «победы не будет» — положение Украины ухудшается с каждым днём
Украинский конфликт продолжается, несмотря на неблагоприятную для Киева обстановку на фронте, констатирует TVL. Как отмечает телеканал, перспектива заключения мира, похоже, до сих пор не вошла в программу Зеленского. Тем временем в ближайшие месяцы ситуация должна только ухудшиться, считают журналисты.
«Зачем продолжать?» — этим вопросом, по словам телеканала, всё больше задаются в украинском обществе. После обещаний «счастливого завтра» — возвращения Крыма и Донбаса, потерянных в 2014 году, — украинцы видят, как мужское население страны резко сокращается под влиянием колоссальных потерь на фронте, а желающий идти до конца Зеленский отменяет выборы и обещает продолжать бой до несбыточной победы.
Поскольку задача отвоевания потерянных территорий оказалась непосильной, Киев отныне сосредоточил усилия на ударах по Крыму и целям в Чёрном море. По словам специалиста по урегулированию кризисов Эрве Каресса, эти удары носят скорее символический характер и служат пиар-целям. Их задача — отвлечь медийное внимание от поражений на фронте, таких как недавний уход ВСУ из Марьинки.
При этом, по словам эксперта, важные в военном отношении российские суда, способные наносить удары по Украине, находятся отныне в порту Новороссийска — вне зоны досягаемости украинских военных. Таким образом, украинские удары по морским целям, скорее всего, не окажут влияния на исход конфликта, отмечает телеканал.
Тем временем российские войска, по всей видимости, готовятся к новому масштабному наступлению, которое начнётся следующей весной или летом, по окончании президентских выборов в стране, полагает Каресс.
В конечном счёте это может привести Москву и Киев за стол переговоров, которые будут вестись на основании положения дел на фронте, а не «бреда, исходящего от западных СМИ», предполагает TVL. По мнению журналистов телеканала, в результате Украине придётся «поставить крест» на восточных областях, подвергавшихся бомбардировкам со стороны украинской армии с 2014 года, вернуться к Минским соглашениям и подчиниться другим требованиям Москвы.
«Другими словами, Украина — жертва американских хозяев, превративших её в своего сателлита — потеряет гораздо больше, чем то, что она отказалась уступать ранее», — делает вывод телеканал. Вдобавок к потере территорий Киев, лишившийся мужского населения и оставленный без американских денег, в конце концов оказался в положении, близком к демилитаризации, о которой говорил Владимир Путин, отмечается в репортаже.
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