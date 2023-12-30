Newsweek: Украину призвали уступить территорию ради мира и «интересов Америки»

19:00
Metaratings: кандидатуру Николича предложили клубам РПЛ
Нескольким клубам РПЛ предложили кандидатуру тренера «Шабах Аль-Ахли» Марко Николича.
18:54
Россия запросила заседание СБ ООН в связи с ударом по Белгороду
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия запросила заседание Совбеза ООН в связи с ударом по Белгороду.
18:52
Бастрыкин направил в Белгород специалистов центрального аппарата СК
Глава СК России Александр Бастрыкин направил специалистов центрального аппарата ведомства в Белгород. Об этом сообщил Telegram-канал Следственного комитета Российской Федерации.
18:49
Гунина — о победе на ЧМ по блицу: я счастлива, но было очень трудно
Российская шахматистка Валентина Гунина заявила, что во второй день чемпионата мира по блицу показала игру не самого высокого уровня, но смогла завоевать титул.
18:39
В Польше не нашли следов залетевшей с Украины ракеты
Польские военнослужащие не обнаружили следов ракеты, которая залетела на территорию республики с Украины, заявило оперативное командование вооружённых сил страны.
18:38
Чернов поздравил болельщиков «Спартака» с наступающим 2024 годом
Защитник «Спартака» Никита Чернов поздравил болельщиков красно-белых с наступающим 2024 годом.
18:36
Турчак: обстрел Белгорода — это теракт, который не останется безнаказанным
Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что обстрел Белгорода — это теракт, который не останется безнаказанным.
18:35
Смагин назвал блестящим выступление россиян на чемпионате мира по рапиду и блицу
Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин назвал блестящим выступление россиян на чемпионате мира по рапиду и блицу.
18:32
Житель Белгорода рассказал RT об обстановке в городе после украинского обстрела
Житель Белгорода рассказал RT об обстановке в городе после обстрела со стороны украинцев.
18:29
Львова-Белова: четверо детей находятся в реанимации после обстрела Белгорода
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что четыре ребёнка находятся в реанимации в тяжёлом состоянии после обстрела Белгорода украинскими войсками.
18:26
Госдеп прокомментировал удары украинцев по мирным жителям Белгорода
В Госдепартаменте США прокомментировали удары украинцев по мирным жителям Белгорода.
18:22
В Курской и Владимирской областях предложили помощь Белгороду после обстрела ВСУ
Власти Курской и Владимирской областей предложили помощь Белгороду после обстрела украинских войск.
18:21
Скалони признан лучшим тренером сборных 2023 года по версии IFFHS
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего тренера сборной в 2023 году.
18:19
«СТРАНА.ua»: в Одессе прогремел взрыв
Взрыв произошёл в Одессе на юге Украины.
18:18
Агузаров: к Черчесову проявляют интерес футбольные клубы из ОАЭ
Алан Агузаров, оказывающий юридическое сопровождение Станиславу Черчесову, сообщил, что к бывшему главному тренеру сборной России проявляют интерес ряд футбольных клубов.
18:16
МИД о словах Киева по переговорам: Россия никогда не подчинялась ультиматумам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу.
18:12
МО: ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении
В Минобороны России заявили, что киевский режим предпринял попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по городу Белгороду двумя ракетами «Ольха» в запрещённом кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.
18:09
ВВС Израиля атаковали окрестности аэропорта Алеппо
Израильская авиация нанесла удары по окрестностям аэропорта Алеппо.
18:05
Карлсен считает справедливым наказание Дубова и Непомнящего за договорную ничью
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен считает справедливым наказание россиян Даниила Дубова и Яна Непомнящего за договорную ничью на чемпионате мира по блицу.
18:00
МЧС: 12 взрослых и два ребёнка погибли из-за обстрела ВСУ Белгорода
В МЧС России заявили, что в результате обстрела Белгорода украинцами погибли 12 взрослых и два ребёнка.
17:58
Воробьёв заявил о готовности Подмосковья оказать поддержку Белгороду
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о готовности региона оказать поддержку Белгороду.
17:54
Орлов: главное событие 2023 года — в России, в принципе, остался футбол
Комментатор и журналист Геннадий Орлов ответил на вопрос о главном событии в российском футболе в уходящем 2023 году.
17:51
Жителям Белгорода поступают угрозы в соцсетях после удара ВСУ по городу
Социальные сети белгородцев атаковали после ракетного удара украинских войск по Белгороду.
17:51
Профсоюз футболистов Англии допускает обращение в суд из-за растущего числа матчей
Профсоюз футболистов Англии может подать в суд из-за роста числа матчей.
17:46
Подоляк: Украина выдвинет ультиматум России вместо переговоров
Украина не станет вести мирные переговоры с Россией, а «выдвинет ей ультиматум». Такое заявление сделал советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.
17:44
Слуцкий пообещал помочь китайскому футболу во время работы в «Шанхай Шэньхуа»
Тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий заявил, что после начала работы в китайском клубе надеется сделать всё возможное, чтобы помочь китайскому футболу.
17:43
Дом правительства Белгородской области повреждён из-за обстрела украинцев
Здание правительства Белгородской области было повреждено в результате обстрела центра города украинцами.
17:33
Власти Воронежской и Липецкой областей выразили готовность помочь Белгороду
Власти Воронежской и Липецкой областей выразили соболезнования в связи с гибелью людей при обстреле украинцами центра Белгорода, а также заявили о готовности оказать необходимую помощь.
17:31
Слуцкий заявил, что Дзюба немолод, после вопроса о переезде игрока в «Шанхай»
Бывший тренер сборной России по футболу и ЦСКА Леонид Слуцкий высказался о возможном переходе Артёма Дзюбы в китайский клуб «Шанхай Шэньхуа».
17:31
«Челси» победил «Лутон» в матче чемпионата Англии
«Челси» победил «Лутон» в матче 20-го тура чемпионата Англии.
17:22
Жители 28 домов остались без тепла и горячей воды в Первоуральске
В Первоуральске Свердловской области жители 28 домов лишились отопления и горячего водоснабжения из-за прорыва трубопровода на улице Комсомольской, говорится в сообщении прокуратуры региона.
17:22
Песков: в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Белгород вылетела бригада Минздрава. Её возглавляет глава ведомства Михаил Мурашко.
17:19
Шайба Прохоркина помогла «Авангарду» победить «Ладу» в КХЛ
«Авангард» победил «Ладу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
17:16
Песков: Путину доложили об ударе ВСУ по Белгороду
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину доложили об ударе ВСУ по Белгороду.
17:15
Божович назвал Сперцяна лучшим футболистом РПЛ в 2023 году
Главный тренер азербайджанского «Нефтчи» Миодраг Божович назвал имя лучшего футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ) в уходящем 2023 году.
17:13
Собянин: московские врачи окажут помощь пострадавшим в Белгороде
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московские врачи окажут помощь пострадавшим в Белгороде.
17:12
Непомнящий пожелал ФИДЕ мудрых судей после скандала на чемпионате мира по блицу
Российский шахматист Ян Непомнящий раскритиковал Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) после окончания чемпионата мира по блицу в Самарканде (Узбекистан).
17:08
Гладков сообщил об обстреле посёлка Красное Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле посёлка Красное Шебекинского городского округа.
17:03
Зона воздушной тревоги расширилась ещё на три области Украины
Воздушная тревога объявлена ещё в трёх регионах Украины.
16:59
Филатов назвал триумфом победы россиянок на чемпионате мира по рапиду и блицу
Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов назвал триумфом победы россиянок на чемпионате мира по рапиду и блицу.
16:57
МЧС: девять взрослых и один ребёнок погибли из-за обстрела ВСУ Белгорода
В результате обстрела Белгорода украинскими войсками погибли девять взрослых и один ребёнок. Об этом сообщило МЧС России.
16:55
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП под Саратовом
Два человека погибли и ещё трое получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Саратовской области.
16:53
Суд постановил арестовать убийцу отца журналиста Владимира Легойды
Суд заключил под стражу 26-летнего жителя Брянской области, который обвиняется в убийстве отца журналиста Владимира Легойды. Об этом сообщила прокуратура Московской области.
16:51
МЧС России ликвидировало все пожары после обстрела ВСУ в Белгороде
Сотрудники МЧС потушили все пожары, которые разгорелись после массированного удара украинских войск по Белгороду.
16:44
Гунина расплакалась после победы на чемпионате мира по блицу
Российская шахматистка Валентина Гунина расплакалась после победы на чемпионате мира по блицу в Самарканде (Узбекистан).
16:43
РИА Новости: пять человек погибли после обстрела ВСУ центра Белгорода
Пять человек погибли и ещё 25 ранены после обстрела украинскими военными центра Белгорода.
16:37
В России впервые за госизмену осудили подростка, который передавал данные ВСУ
Верховный суд Республики Адыгея признал виновным в госизмене 18-летнего жителя Майкопа, который, когда был несовершеннолетним, собирал и передавал информацию украинским войскам об одной из майкопских воинских частей.
16:31
Протестующие в Белграде пригрозили властям государственным переворотом
Спецкор RT Сергей Белоус заявил, что на митинге в Белграде звучат угрозы повторения событий 5 октября 2000 года, когда был свергнут президент Слободан Милошевич.
16:29
«Витязь» в овертайме победил «Спартак» в КХЛ
«Витязь» победил «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
16:28
В Белгороде отменён сигнал ракетной опасности
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде отменён сигнал ракетной опасности.