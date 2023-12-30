Newsweek: Байден предупредил о риске втягивания США в украинский конфликт

Соединённые Штаты могут оказаться втянутыми в прямой конфликт с Россией, если она добьется успеха в украинском конфликте, заявил американский президент. По его словам, текущее противостояние между Москвой и Киевом влияет на весь Североатлантический альянс и «безопасность Европы», сообщает Newsweek.

Соединённые Штаты рискуют быть втянутыми в прямой конфликт с Россией, если она добьется успеха в украинском конфликте. С таким предупреждением выступил американский президент, передаёт Newsweek.

«Ставки в этой борьбе выходят далеко за пределы Украины. Они влияют на весь альянс НАТО, безопасность Европы и будущее трансатлантических отношений», — заявил глава Белого дома.

«Когда диктаторам и автократам позволяют грубо действовать в Европе, возрастает риск того, что США окажутся напрямую втянутыми в эту ситуацию. И последствия отразятся на всём мире», — подчеркнул Байден, добавив, что Вашингтон не может «подвести» своих союзников и партнёров, включая Киев.

Конфликт обострил напряжённость между Москвой и Североатлантическим альянсом, который предоставил ВСУ помощь и вооружение на миллиарды долларов. Но, несмотря на усилия Белого дома, поддержка Киева в западных странах, в том числе в Америке, начала колебаться, отмечается в статье.

В частности, республиканцы в конгрессе США отказались одобрять план администрации Байдена и предоставлять Украине дополнительные средства. Они увязали дальнейшее финансирование страны с решением кризиса на американо-мексиканской границе, напоминает Newsweek.