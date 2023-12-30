Newsweek: Байден предупредил о риске втягивания США в украинский конфликт

12:21
Букин: то, что не хватает больших международных соревнований, это 100%
Чемпион России в танцах на льду Иван Букин, выступающий в паре с Александрой Степановой, заявил, что ему не хватает международных соревнований.
12:20
Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом зарубежных лидеров
Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы с Рождеством и наступающим Новым годом главам зарубежных государств и правительств, поздравив из европейских лидеров только президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
12:13
FP: Украина может потерять территории после ударов России
Политики на Украине сомневаются, что украинские войска смогут удерживать территории после ударов со стороны Вооружённых сил России, говорится в материале издания Foreign Policy (FP).
12:07
РИА Новости: Ангелопол может встать в пару с Шинкаренко
Российский фигурист Валерий Ангелопол может встать в пару с Александрой Шинкаренко.
12:06
По всей России собрано более 500 тысяч подписей в поддержку Путина на выборах
По всей России к настоящему моменту собрано более 500 тыс. подписей в поддержку самовыдвижения российского лидера Владимира Путина на президентских выборах 2024 года.
11:57
MWM: ВС России поразили склады с ракетами Storm Shadow и SCALP на Украине
Вооружённые силы России ударили на Украине по складам, где хранились ракеты большой дальности Storm Shadow и SCALP, а также по аэродромам, на которых находились самолёты для их запуска.
11:52
В Петербурге ребёнок получил ожог пищевода из-за набора «Юный химик»
Двухлетний ребёнок в Санкт-Петербурге выпил вещество из набора «Юный химик» и получил ожог пищевода.
11:47
В Турции устроили протест после отмены матча за Суперкубок в Саудовской Аравии
Около посольства Саудовской Аравии в Анкаре вывесили флаги Турции и портреты основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка в знак протеста против запрета использовать баннер с лозунгом политика во время отменённого в Эр-Рияде матча за Суперкубок страны по футболу между стамбульскими «Фенербахче» и «Галатасараем».
11:44
«СТРАНА.ua»: на украинских КПП за границу не выпускают мужчин выездных категорий
На контрольно-пропускных пунктах на границе Украины и Польши появились представители военкоматов, теперь за рубеж не выпускают мужчин выездных категорий.
11:39
Матч теннисного турнира в Австралии прервали из-за ядовитой змеи
Матч турнира по теннису в Брисбене (Австралия) между австрийцем Домиником Тимом и австралийцем Джеймсом Маккейбом был прерван из-за змеи, которая выползла на корт.
11:33
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
11:30
Экономист Вольф: Байден напуган из-за провала на Украине
Американский экономист Ричард Вольф заявил, что президента Соединённых Штатов Джо Байдена пугают последствия его провала на Украине.
11:29
Вяльбе: на Новый год делаю салат «Бедность» с красной и чёрной икрой
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о том, что готовит на Новый год.
11:22
Кабмин продлил отмену начисления повышенных пеней за просрочку платежей за ЖКУ
Правительство России приняло решение о продлении отмены начисления повышенных пеней за просрочку платежей за жилищно-коммунальные услуги.
11:18
Вяльбе: необязательно ждать 12 часов ночи для того, чтобы заняться сексом
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о том, когда спортсмены успевают влюбляться.
11:12
На востоке Москвы водитель повредил 13 припаркованных машин при выезде из двора
На востоке Москвы водитель автомобиля повредил 13 припаркованных машин при выезде из двора и покинул место аварии.
11:03
В Таиланде полиция задержала россиянина за попытку убийства своей матери
В Таиланде сотрудники правоохранительных органов задержали на острове Пхукет 17-летнего гражданина России, который подозревается в покушении на убийство своей матери.
10:52
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у берегов Индонезии, информирует Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
10:46
Роднина: Москва сейчас намного лучше для жизни, чем Нью-Йорк
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина сравнила жизнь в Москве и США.
10:41
Константинов: национализация вычистила Крым от присутствия украинских олигархов
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что национализация вычистила Крым от экономического присутствия украинских олигархов.
10:35
Футболист «Барселоны» Роке заявил о желании выиграть Лигу чемпионов
Нападающий «Барселоны» Витор Роке ответил, какую мечту хотел бы исполнить в каталонском клубе.
10:30
МО: патрульный катер ЧФ уничтожил безэкипажный катер ВСУ, следовавший к Крыму
Патрульный катер Черноморского флота (ЧФ) России обнаружил и уничтожил безэкипажный катер Вооружённых сил Украины (ВСУ), следовавший в направлении к Крыму.
10:28
Хоккеист ЦСКА Уильямс считает канадцев дружелюбнее россиян
Канадский хоккеист московского ЦСКА Колби Уильямс сравнил менталитет соотечественников и россиян.
10:21
В Сербии открылись участки на повторных муниципальных и парламентских выборах
В Сербии открылись участки на повторных парламентских выборах и выборах в органы муниципальной власти Белграда.
10:12
Relevo: Рамос избежал дисквалификации за антидопинговый тест в 2018 году
Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос мог быть дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил в 2018 году.
10:10
Кабмин России продлил запрет на вывоз риса и рисовой крупы до июня 2024 года
Правительство России приняло решение о продлении запрета на вывоз риса и рисовой крупы до 30 июня 2024 года.
10:00
Последних троих детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер, выписали из больницы
Последних троих детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер, выписали из областной инфекционной больницы Саратова.
09:49
Карлсен назвал Каспарова лучшим шахматистом всех времён
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен ответил на вопрос о том, кого считает величайшим в истории игроком в шахматы.
09:48
В Беринговом море у берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение
В Беринговом море у берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение, информирует пресс-служба МЧС России по Камчатскому краю.
09:39
В подконтрольном Киеву Херсоне повреждён объект критической инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры получил повреждения в подконтрольном киевским властям городе Херсоне, сообщил глава назначенной Киевом областной военной администрации Александр Прокудин.
09:33
Эдерсон признан лучшим вратарём 2023 года по версии IFFHS
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего вратаря 2023 года.
09:28
СБУ предъявила обвинения владельцу «Хортицы» из-за закупок спирта в России
Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения украинскому бизнесмену, владельцу компании — производителя водки марки «Хортица» и «Первак» Евгению Черняку* по подозрению в сотрудничестве с Россией.
09:26
Президент «Наполи» Де Лаурентис извинился перед болельщиками за результаты команды
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал ничью с «Монцей» в матче 18-го тура итальянской Серии А.
09:19
Женщина и ребёнок погибли при пожаре в частном жилом доме в Бурятии
Женщина и ребёнок погибли в результате пожара в частном жилом доме в Тункинском районе Бурятии, информирует пресс-служба МЧС России по региону.
09:14
На Украине опасаются санкций в случае бойкота Олимпиады в Париже
Исполняющий обязанности министра молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный высказался о возможном бойкоте летних Олимпийских игр 2024 года в Париже после решения Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов в нейтральном статусе.
09:10
МИД: Москва будет действовать симметрично, если Запад конфискует активы России
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский подчеркнул, что Москва намерена действовать симметрично, если страны Запада решат конфисковать российские активы.
09:00
RBB: полиция запретила проведение пропалестинской акции в Берлине в Новый год
Сотрудники правоохранительных органов Берлина запретили проведение пропалестинской демонстрации, которая была запланирована на 31 декабря в столичном районе Нойкёльн.
08:55
Дубов раскритиковал работу судей после матча с Непомнящим на ЧМ по блицу
Российский гроссмейстер Даниил Дубов подверг критике работу судей после матча с соотечественником Яном Непомнящим на чемпионате мира по блицу 2023 года в Самарканде (Узбекистан).
08:47
«СТРАНА.ua»: уволенная советница Залужного Мартынюк работала певицей в Москве
Внештатная советница главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного Алла Мартынюк, которую уволили после её заявлений о военнослужащих, в 2000-х работала в России певицей и актрисой.
08:39
МИД России: Москва решает вопросы с миротворцами в Карабахе с Баку
Замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил, что Москва после решения Армении признать Карабах частью Азербайджана решает все вопросы, связанные с российскими миротворцами в регионе, только с Баку.
08:33
Малкин назвал Фёдорова лучшим российским хоккеистом всех времён
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал выход на второе место в списке лучших российских снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:28
ABC News: более 120 рыбаков спасли с отколовшейся льдины в США
Более 120 рыбаков были спасены с отколовшейся льдины в американском штате Миннесота, сообщил телеканал ABC News.
08:25
Marca: «Реал» предпримет последнюю попытку подписать Мбаппе в январе 2024 года
«Реал Мадрид» в последний раз попытается подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе в январе 2024 года.
08:19
В сектор Газа 29 декабря въехал 81 грузовик с гуманитарной помощью
В пятницу, 29 декабря, на территорию сектора Газа через контрольно-пропускные пункты «Керем-Шалом» и «Рафах» въехал 81 грузовик с гуманитарной помощью для жителей.
08:10
Роналду возглавил рейтинг звёзд мирового спорта 2023 года
Компания Hopper HQ, которая занимается SММ, огласила список главных звёзд мирового спорта по итогам 2023 года.
08:08
Один человек погиб в результате столкновения 16 автомобилей в Германии
По меньшей мере один человек погиб, ещё один пострадал в результате столкновения 15 легковых автомобилей и грузовика около города Боркен в Германии.
07:56
Ассист Дадонова помог «Далласу» победить «Чикаго» в овертайме матча НХЛ
«Даллас Старз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:52
МИД: Россия учтёт наличие спроса при решении вопроса транзита газа через Украину
Россия будет руководствоваться наличием спроса у потребителей при решении вопроса о продолжении транзита газа через территорию Украины после 2024 года. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский.
07:45
Голевая передача Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Сент-Луис» в матче НХЛ
«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:34
СК: подозреваемый признался в убийстве отца Легойды
Подозреваемый на допросе признался в убийстве 90-летнего отца журналиста Владимира Легойды. Об этом сообщили в СК России.