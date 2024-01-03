Экс-аналитик ЦРУ: главная цель США на Украине – ослабить Россию

Джо Байден действительно считает, что Россия пойдёт дальше в Польшу или Прибалтику, хотя это ей абсолютно не нужно, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. Действующему президенту просто боятся сказать о настоящем положении дел. Поэтому все действия Вашингтона на Украине направлены лишь на то, чтобы ослабить Москву. По мнению Макговерна, всё это похоже на идеологию, оставшуюся после «красных страшилок» 50-60ых годов.

РЭЙ МАКГОВЕРН, бывший аналитик ЦРУ: Именно поэтому я думаю, что мы продолжаем участвовать в этих войнах. И если только у нас не будет какого-то благотворного влияния. Если у нас не будет более образованных и менее боязливых людей. Я думаю, Байден действительно боится. Я не думаю, что ему нужно бояться, но его аколиты и не подумают сказать ему об этом. Господин Байден, Россия не пойдёт, она не пойдёт в Польшу или Прибалтику. Я имею в виду, что она даже не зайдёт далеко на Украину. Россия просто не хочет этого. Они боятся говорить им об этом, потому что, «как и чикомы (китайские коммунисты) в Восточной Азии, русские собираются захватить остальную Европу», — это безумие. И это может доставить нам кучу неприятностей.

Энтони Блинкен совсем недавно сказал, что мы инвестировали в демократию Украины, в будущее Украины, в её свободу. То, что происходит с Украиной до сих пор, имеет ли это какое-то отношение к демократии, к свободе? Видите ли вы светлое будущее для Украины?

РЭЙ МАКГОВЕРН: Нима, Украина находится в бедственном положении. Всё это имеет отношение к истинным причинам, по которым США находятся на Украине. Их раскрыл этот не слишком умный человек по имени Ллойд Остин, когда был министром обороны. Он говорил о том, что одна из наших целей — ослабить Россию.

Цитирую: мы сделаем всё возможное, чтобы Украина ослабила и победила Россию, и точка, конец цитаты. Так, понятно? Какая-то такая была формулировка. Мы собираемся двигать небо и землю, хорошо? Но, знаете, это выдаёт отношение, которое отражает чувство, что мы на самом деле можем двигать небо и землю.

И вот сам Джо Байден беседует с одним из интервьюеров. И интервьюер спрашивает, сможете ли вы справиться с двумя фронтами, например, с Китаем и Россией? И Джо Байден говорит: Послушайте, мы — Соединённые Штаты Америки. Самая могущественная страна на свете. Вы меня слышали?

Самая могущественная страна в истории мира. В истории мира. Да ладно. Знаете, боюсь, он в это верит. Боюсь, что Блинкен и Салливан, которые немного моложе и немного смышлёнее, слишком боятся сказать ему об этом. Джо, это уже не тот случай, понимаешь?

И мы не можем противодействовать Китаю и России. На мой взгляд, это идеологическая вещь, оставшаяся после «красных страшилок » 50-60ых годов, но она очень злонамеренная.



Дата выхода в эфир 3 января 2024 года.