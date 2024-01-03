Hill: безопасность границ прежде всего — республиканцы настаивают, что помощь Украине и Израилю подождёт

Член палаты представителей конгресса США Кэт Каммак заявила, что Республиканская партия будет продолжать отдавать приоритет безопасности границы перед иностранной помощью Украине, Израилю или Тайваню, пишет The Hill. Как отмечает издание, Республиканская партия всё чаще даёт понять, что вопрос сокращения потока мигрантов через границу с Мексикой останется в центре их внимания в 2024 году.
Член палаты представителей от Республиканской партии Кэт Каммак заявила, что она и её коллеги в нижней палате конгресса считают, что безопасность границ «не подлежит обсуждению» и ей следует отдать приоритет перед иностранной помощью Украине, Израилю или Тайваню, сообщает The Hill.
«Прежде чем мы обратим свои взоры за рубеж, должен быть принят пакет мер по обеспечению безопасности границ, потому что, если мы не обеспечим безопасность, мы столкнёмся с худшим кризисом в области гуманитарной помощи, общественного здравоохранения и национальной безопасности в современной истории», — отметила Каммак.
Как напоминает издание, в декабре сенат ушёл на рождественские каникулы, завершив одну из самых непродуктивных в истории США сессий конгресса, так и не договорившись о финансировании Украины или безопасности границ.
Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер объяснил отсутствие достижений влиянием бывшего президента Дональда Трампа на палату представителей с республиканским большинством.
«При республиканском большинстве в палате представителей мы стали свидетелями года, отмеченного хаосом, экстремизмом и параличом. Нет сомнений в том, что раскол в правительстве и экстремизм движения MAGA (Make America Great Again, в переводе на русский — «Сделаем Америку вновь великой») сделали принятие законов в 2023 году очень трудным», — отметил Шумер. По его словам, большую часть года конгрессменам казалось, что Трамп сам заправлял всем в палате представителей.
При этом представители Республиканской партии неоднократно подчёркивали, что не отступятся по вопросу обеспечения безопасности границы с Мексикой в 2024 году. Республиканцы всё чаще дают понять, что этот вопрос останется в центре их внимания в новом году, пишет The Hill.
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