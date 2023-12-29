Тулси Габбард: демократы в Вашингтоне пойдут на всё, чтобы удержать власть

Нынешняя американская верхушка готова на всё, лишь бы остаться у власти, уверена бывшая конгрессвумен Тулси Габбард. Они будут убирать Трампа отовсюду, вычёркивать его имя из избирательных бюллетеней, лишать американцев права выбора. Причём, если бы подобное произошло в другой стране, они бы первые заголосили про ущемление демократических прав на другом конце света и бросились бы на разборки с местной диктатурой, заявила она в эфире Fox News.

Обозреватель Fox News и бывшая конгрессвумен от штата Гавайи Тулси Гарбер. Тулси, рад тебя видеть. Во-первых, какова твоя реакция на шаг госсекретаря в штате Мэн, связанный с тем, что они хотят исключить Трампа из избирательного бюллетеня?

ТУЛСИ ГАББАРД, обозреватель: Пит, я думаю, очень важно для каждого американца, который видит, как появляется эта новость, понимать, насколько это опасно. Вот есть госсекретарь, которая является известным сторонником одной партии. Известно, что она выступает против Трампа, она поддерживала его импичмент.

И вот она в одиночку принимает такое решение, заявляет, что бывший президент не может быть на избирательном бюллетене. Она забирает у нас, избирателей этой страны, право решать, кого мы хотим видеть следующим президентом и главнокомандующим.

Отбросьте названия партий, уберите имена «Трамп против Байдена» и задумайтесь, насколько это опасно, как это возможно, чтобы один человек, один человек забирал голоса и права каждого американца на то, чтобы участвовать в демократическом процессе. Именно это на кону в данном случае.

И уже неважно, любят люди Трампа, не любят, любят ли они Байдена или нет, речь не об этом. Будь вы демократом или республиканцем, пришло время для нас, как для американцев, отстаивать наш демократический процесс в этой стране. Отстаивать наше право и наши голоса для определения нашего будущего.

Тулси, я помню несколько месяцев назад, когда появились слухи в разных политических чатах. Многие говорили, они могут попытаться убрать его имя из бюллетеней в некоторых штатах. И тогда казалось, что такого быть не может, ни за что они на это не пойдут. А теперь они пытаются это провернуть в одном штате за другим.

И у них кое-где это получается. Похоже, что Колорадо сделает шаг назад, но теперь вот Мэн и другие пытаются. Это что, уже часть ДНК современной Демократической партии? Мы наблюдаем это через политическое преследование, но если бы у них была возможность, стали бы они его совсем убирать из всех бюллетеней?

ТУЛСИ ГАББАРД, обозреватель: Да, я в этом нисколько не сомневаюсь. Такова позиция демократической элиты. Они ни перед чем не остановятся, чтобы попытаться удержать власть, даже если для этого им придётся забрать у американцев право голосовать.

Так что им ничего не стоит убрать Трампа из списков, им ничего не стоит преследовать его и судить его с помощью их подконтрольного и политизированного Министерства юстиции. Они не испытывают никаких угрызений совести по поводу чего бы то ни было, если они считают это необходимым. Лишь бы удержать власть.

Это безумие, что нам даже приходится обсуждать подобный вопрос здесь, в Соединённых Штатах Америки. Когда мы оба знаем, мы видели, как ястребы войны в Вашингтоне, как только увидят что-то подобное в другой стране, они мгновенно голосят: «Мы должны вмешаться, мы должны взяться за эту банановую республику или за эту диктатуру!»

Многие из этих людей возглавляли происходящий процесс. И это не только демократы. Есть республиканцы, которых пугает нежелание Трампа идти на поводу у их истэблишмента.

Ты упомянула горячее желание защищать иностранные государства. Хороший пример, и ты много говорила об этом, это Украина. Нас ведь очень беспокоит их граница. Но в то же время я упоминал о цифрах на нашей собственной границе. Какая у них здесь цель? Блинкен слушает Мексику, они ничего не предпринимают, цифры бьют всё новые рекорды. Какая цель у демократов?

ТУЛСИ ГАББАРД, обозреватель: Сложно сказать, Пит. У меня ощущение, что демократы и администрация Байдена и Харрис просто засунули свои головы в песок и говорят: «Ребята, здесь ничего интересного». Вы слышали, как пресс-секретарь Белого дома заявляла, что всё в норме на границе. Как на встрече с главой Мексики они сказали, что это просто такие непостоянные передвижения мигрантов.

Это полное отрицание того, что видит каждый американец, некоторые больше других, в зависимости от того, где вы живёте. Происходящее в нашей стране несёт прямую угрозу нашей национальной безопасности. Они же понятия не имеют, кто эти люди, которые пересекают границу.

Мы знаем, что они приезжают со всего мира, мы знаем, что это не только несчастные женщины с детьми, которые пытаются спастись из гнетущих условий. Это очень явная и прямая угроза нашей национальной безопасности. Администрация Байдена и Харрис подрывает нашу безопасность. И ещё они подрывают способность руководителей нашей страны обеспечить удовлетворение основных потребностей американцев.

Мы видим, как всё больше и больше городов говорят: «Простите, ребята, но нам придётся урезать бюджет в таких областях, как образование, санитария, уборка мусора, канализация. В области общественной безопасности — финансирование нашей полиции, чтобы они могли защитить наших граждан.

А эти средства направляются на предоставление жилья, убежища, питания и помощи тем, кто нарушает наши законы, проникает в страну незаконно. И даже в местах вроде Нью-Йорка они заявляют: «Нам не нравится жильё, которое вы нам предоставили. Нам надо что-то получше».

Да, именно так всё и выглядит. А есть ли вообще место в современной Демократической партии для мнения на защиту границы? Или здесь возможен только путь, по которому следует Миннесота, где любой нелегал может получить права, или путь Нью-Йорка, где неграждане могут голосовать? Это что, предвыборная стратегия демократов? Они просто импортируют избирателей?

ТУЛСИ ГАББАРД, обозреватель: Я думаю, это очень правильный вопрос. Я думаю, есть много демократов вроде меня по всей стране, которые обсуждают направление, выбранное Демократической партией. Однако в отличие от меня — я-то вышла из партии — они боятся высказывать своё мнение. Потому что они видят, что лидеры партии просто размажут, уничтожат и отменят любого, кто не согласен с их политикой.

Тулси Габбард, всегда говорит, как оно есть на самом деле. Большое спасибо за уделённое время.

Дата выхода в эфир 29 декабря 2023 года.