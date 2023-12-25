Рамасвами: запрет Трампу баллотироваться в Колорадо — наглое вмешательство в выборы

Решение Верховного суда штата Колорадо, который на минувшей неделе запретил Дональду Трампу участвовать в праймериз Республиканской партии, — это не что иное как наглая попытка повлиять на исход президентской гонки, заявил в эфире Fox News другой кандидат в президенты от республиканцев Вивек Рамасвами, комментируя своё обещание в случае окончательного снятия Трампа не баллотироваться в Колорадо в знак солидарности с ним. По словам Рамасвами, чтобы не допустить такого нахального попрания избирательной системы, остальные кандидаты-республиканцы должны последовать его примеру.

А у меня в гостях с эксклюзивным интервью нашей передаче — кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами и его жена, доктор Апурва Рамасвами. Очень рады вас обоих видеть! С Рождеством вас — и спасибо, что к нам зашли!

АПУРВА РАМАСВАМИ: С Рождеством!

ВИВЕК РАМАСВАМИ, кандидат в президенты США: С Рождеством, Мария!

Вивек, начнём с вас — почему вы заявили, что откажетесь баллотироваться? Расскажите нам, какое значение на данный момент имеет такое постановление Верховного суда штата Колорадо.

ВИВЕК РАМАСВАМИ: Что тут скажешь, это — антиконституционное и вопиющее нарушение тех традиций, в соответствии с которыми мы проводим выборы. В Соединённых Штатах Америки так дела не делаются. Лидеров себе выбираем мы, народ, а не никем не избиравшиеся шайки судей-демократов, заседающие у себя в подсобках.





Но причина, по которой я сделал такое заявление, Мария, имеет очень даже практичный характер: если каждый республиканский кандидат, участвующий в праймериз партии в Колорадо, тоже заявит об отказе участвовать, то это наглое вмешательство в выборы не возымеет никакого эффекта. Поэтому я хотел подать пример, заявив, что если они в принудительном порядке снимут Трампа с выборов, то я в них не стану участвовать по собственному выбору — и призову Криса Кристи, Никки Хейли и Рона Десантиса поступить так же.





Должен сказать, что был весьма разочарован, получив в ответ в лучшем случае радиомолчание, а некоторые кандидаты и вовсе заявили, что всё равно хотят набрать себе делегатов. Но мне кажется, что смысла привлекать себе небольшое число делегатов, притом что мы терпим вмешательство в выборы таких масштабов, не имеет смысла. И я всё-таки такой человек, который проблемы решает, и, на мой взгляд, это один из путей к решению этой проблему для Республиканской партии. Поэтому через несколько минут после того, как я узнал о случившемся, я почувствовал, что именно такой шаг будет самым правильным — и я сделал такое заявление.

И я всё это говорю как человек, который рассчитывает на победу — а ведь мне, как и остальным кандидатам, стало бы значительно проще победить, если бы Дональд Трамп не участвовал в гонке. Но зачем нам эта победа? Затем, чтобы защитить наш конституционно-республиканский строй, и это должно быть для нас главным принципом. Именно поэтому я принял это решение.

Дата выхода в эфир 24 декабря 2023 года.