Fox News: Байдену стоило заниматься политикой вместо того, чтобы пытаться засудить Трампа

Каждый раз, когда демократы выдвигают Трампу очередные обвинения, его рейтинги только растут. Поэтому, по мнению экс-советника Трампа Келлиэнн Конуэй, для победы на выборах Байдену стоило бросить усилия на улучшение политики, а не на то, чтобы усадить бывшего президента в тюрьму. Как отмечает политик, помимо нерешённых проблем в самих Штатах, на счету Байдена по одной внешнеполитической катастрофе в год.

Важные новости для бывшего президента Трампа: Верховный суд отклонил просьбу спецпрокурора Джека Смита ускорить принятие решения по делу об иммунитете Трампа. В социальных сетях Трамп отпраздновал решение суда, написав, в частности: «Продажный Джо Байден и его приспешники ждали три года, чтобы возбудить это фиктивное дело, и теперь они попытались, но безуспешно, провести эту охоту на ведьм через суд».

Сегодня с нами на связи сотрудница Fox News и бывший советник президента Трампа Келлиэнн Конуэй. Доброе утро, Келлиэнн! Поздравляю вас с Рождеством. Рад, что вы к нам присоединились.

КЕЛЛИЭНН КОНУЭЙ, бывший советник президента Дональда Трампа: Доброе утро.

Мне очень интересно услышать ваше мнение по этому поводу. Каждый раз, когда одно из этих обвинений или одно из этих обращений в суд продвигалось демократами, это приводило к росту рейтинга Дональда Трампа. Похоже, они рассчитывают на то, что если им удастся добиться обвинительного приговора до начала избирательного сезона, то это совершенно перевернёт результаты опросов. Верите ли вы в то, что это правда? Если бы одно из этих четырёх уголовных дел действительно обернулось обвинительным приговором для Дональда Трампа и он бы был каким-то образом осуждён — отбросим теорию вероятности, но если бы это всё-таки произошло, изменило бы это результаты опросов, Келлиэнн?

КЕЛЛИЭНН КОНУЭЙ: Спасибо, что пригласили меня. С Рождеством вас и ваших коллег. И нет, это бы не изменило результаты опросов. Видите ли, в опросе избирателей на вопрос, заставит ли вас обвинительный приговор по любому из уголовных дел голосовать за или против Дональда Трампа, только незначительное большинство ответило, что проголосовало бы против него. А если добавить к этому уравнению Байдена, как это сделал опрос The Wall Street Journal, то Трамп лидирует с соотношением 46 к 45 — даже если он будет осуждён. Затем они спросили: если бы Джо Байдену объявили импичмент, вы бы проголосовали за Трампа или Байдена? И опрос The Wall Street Journal показал, что и в этом случае Трамп опережает Байдена на пять пунктов — 46 к 41.

Нельзя забывать, что всё это происходит не в вакууме. В избирательном бюллетене не написано «Трамп или не Трамп». Там написано «Трамп или Джо Байден». И, как мы знали ещё в 2016 году, я много раз говорила об этом и повторю ещё раз: вы должны отбросить всё, что вы думаете об этом человеке.

В нашем случае Джо Байден и Камала Харрис — это искусственно созданный кризис администрации, которая не принесла ничего, кроме вреда и боли внутри страны: на нашей границе, в наших общинах, в наших больших городах, в продуктовых корзинах людей, на бензоколонках. То же самое и с внешней политикой.

Люди знают, что это бинарный выбор. Это не референдум по одному Байдену. Это выбор между жизнью с Дональдом Трампом и жизнью с Джо Байденом. Джо Байден был вице-президентом в течение восьми лет, он был председателем комитета по международным отношениям. Казалось бы, полвека работы в Вашингтоне должны позволить нам хотя бы немного получить благосклонность и уважение у всего мира. Но вместо этого во время правления администрации Байдена мы получаем по одной внешнеполитической путанице и катастрофе в сфере национальной безопасности в год: Афганистан в 2021-м, Украина в 2022-м, Израиль в 2023-м и, может быть, Тайвань в 2024 году. У Си Цзиньпина хватило смелости сказать в лицо Джо Байдену: «Я собираюсь присоединить (то есть захватить) Тайвань — просто даю тебе знать, Джо».

Дело ещё и в том, что люди Байдена вложили слишком много сил в судебную систему, чтобы попытаться удержать Джо Байдена на второй срок. У меня есть идея получше: почему бы вам просто не проводить политику получше? Если у вас действительно хороший послужной список на посту президента, есть шанс, что вас переизберут. Но они не могут обойти Трампа в политике, пытаясь использовать судебную систему.

Но ведь уже слишком поздно. Им слишком поздно менять политику.

КЕЛЛИЭНН КОНУЭЙ: Именно поэтому Трамп и впереди. Именно поэтому Трамп лидирует во всех колеблющихся штатах.

Дата выхода в эфир 24 декабря 2023 года.