США стремятся заставить Украину участвовать в укреплении арктических границ НАТО, пишет Modern Diplomacy. Хотя Украина не имеет прямого доступа к Арктике, она потенциально может принести впечатляющий потенциал для ведения подрывной деятельности на российской территории в гибридной войне против России. Сейчас в скандинавских странах проживает несколько сотен тысяч граждан Украины, которых можно завербовать, создав тем самым целую армию диверсантов.

США надеются сбавить обороты на Украине и избежать поражения, оставив за собой «замороженный конфликт», к которому они могут вернуться позже в любое удобное для себя время, пишет Modern Diplomacy. В последнее время Соединённые Штаты всё чаще обращают внимание на Арктику как на новый театр военных действий, чтобы затянуть Россию «в трясину».

Вступление Финляндии в НАТО (а за ней и Швеции) означает, что незаконченное дело о членстве Украины, которому Россия помешала, может быть завершено другими средствами, отмечает М. К. Бхадракумар, посол Индии и видный международный наблюдатель.

После встречи с Байденом в Белом доме Владимир Зеленский 13 октября отправился в Осло с судьбоносным визитом, чтобы укрепить партнёрство своей страны в проектах НАТО по противодействию России в Арктике. В Осло Зеленский принял участие в саммите пяти стран Северной Европы, на котором обсуждались «вопросы сотрудничества в области обороны и безопасности». Саммит проходил на фоне достижения США договорённостей с Финляндией и Швецией об использовании их военной инфраструктуры Пентагоном.

Общая картина такова: США поощряют скандинавские страны, чтобы заставить Украину участвовать в укреплении арктических границ НАТО. Можно задаться вопросом, какую пользу могут принести в НАТО такие ослабленные вооружённые силы, как украинские. И в этом вся соль: хотя Украина не имеет прямого доступа к Арктике, она потенциально может принести впечатляющий потенциал для ведения подрывной деятельности на российской территории в гибридной войне против России.

По странному совпадению, Пентагон недавно подготовил к использованию в Арктике спутниковую систему Starlink, которая использовалась украинскими военными для организации атак на Крымский мост, Черноморский флот России и стратегические объекты на российской территории. Соглашение США с Финляндией и Швецией предоставит Пентагону доступ к ряду военно-морских и военно-воздушных баз и аэродромов, а также полигонов для тренировок и испытаний вдоль российской границы.

Сейчас в скандинавских странах проживает несколько сотен тысяч граждан Украины, которые открыты для вербовки в «целую армию диверсантов, подобную той, которую Германия собирала во время войны между Финляндией и СССР в 19391—940 годах на островах Ладожского озера», как заявил недавно «Независимой газете» российский военный эксперт.

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов также недавно отметил, что «усиление военного присутствия объединённых вооружённых сил НАТО в Арктике — уже состоявшийся факт, свидетельствующий о переходе блока к практическим действиям по формированию военно-силового инструментария для сдерживания России в этом регионе». По сути, на Северном флоте России формируется бригада морской пехоты, которой поручено бороться с диверсантами для обеспечения безопасности нового Северного морского пути, прибрежной военной и промышленной инфраструктуры в Арктике.

Достаточно сказать, что независимо от поражения Украины в марионеточной войне США с Россией польза Зеленского для геостратегии США сохраняется. Из Осло Зеленский 14 декабря совершил необъявленный визит на базу армии США в Германии. Аналитикам, рассматривающим Зеленского как нерастраченную силу, лучше пересмотреть своё мнение — если только борьба за власть в Киеве не обострится и Зеленский не будет свергнут в результате переворота или «цветной революции», что кажется маловероятным, пока Байден находится в Белом доме, а Хантер Байден — под следствием.

Суть в том, что новый нарратив Байдена, демонизирующий Россию за планирование нападения на НАТО, можно рассматривать с разных сторон, подчёркивает Modern Diplomacy. На самом очевидном уровне он направлен на то, чтобы подтолкнуть конгресс к принятию законопроекта о военной помощи Украине в размере $61 млрд. Конечно, это также отвлекает внимание от поражения в войне. Но, что самое важное, новый нарратив призван сплотить трансатлантических союзников США, которые всё больше разочаровываются в результатах войны и переживают, что участие США в Европе может сократиться, когда они обратятся к Индо-Тихоокеанскому региону.