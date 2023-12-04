Times: в Арктике возникает новая граница между Россией и НАТО — скоро она станет угрозой безопасности Европы

Новая угроза НАТО может поджидать в Арктике, где Россия и Китай активно развивают свои возможности, пишет The Times. Теневой министр обороны Великобритании Джон Хили предупредил, что страна и Североатлантический альянс проигрывают гонку за полярным кругом.

На холодных бескрайних просторах за полярным кругом возникает новая граница между Востоком и Западом, которая вскоре может стать угрозой безопасности Европы. Как пишет The Times, из-за последствий изменения климата Арктика, где когда-то огромные толщи льда отделяли полярную границу России от НАТО, быстро открывается.

По мере отступления ледяного покрова появляются новые морские пути и нетронутые залежи природных ресурсов. На этом фоне Россия и Китай стремительно расширяют свои военные и экономические интересы в регионе, в связи с чем риск для НАТО с севера растёт.

На это на выходных указал теневой министр обороны Великобритании Джон Хили, добавив, что в случае победы на выборах Лейбористская партия повысит роль страны в противодействии этой возникающей угрозе. «Я неоднократно говорил, что мы слишком медленно осознаём последствия изменения климата для безопасности. Совершенно очевидно, что в течение следующего десятилетия… баланс угроз безопасности и императивов изменится. Одной из задач НАТО, в которой ведущую роль играет Великобритания, является стратегия для Крайнего Севера по мере его расширения», — заявил Хили.

По его словам, речь идёт о том, как Североатлантический альянс готовится «к десятилетию российской агрессии за пределами Украины и сдерживает её». Не менее важно, считает политик, как НАТО отвечает на стратегический вызов Китая.

С учётом нынешней скорости таянья арктического льда и её увеличения из-за глобального потепления, предполагается, что Северный Ледовитый океан будет свободен ото льда в летние месяцы уже к 2050 году. Морские пути, которые откроются в результате таяния льдов, потенциально могут вдвое сократить время транзита из Европы в Японию. Также станут доступны огромные запасы нефти, газа и драгоценных металлов.

По словам бывшего директора Королевского объединённого института оборонных исследований профессора Майкла Кларка, торговый маршрут станет вторым или третьим по популярности во всём мире и будет уступать только Североатлантическому маршруту между Европой и США. Проблема, по его словам, заключается в том, что арктические маршруты в настоящее время открываются с российской стороны, что даёт Москве «естественные преимущества для их эксплуатации и для того, чтобы помешать другим эксплуатировать их».

За последние два десятилетия Россия неуклонно наращивала свою военную активность в регионе, вновь открывая базы времён холодной войны за полярным кругом и увеличивая флот ледоколов. Сейчас у страны в регионе больше баз, чем у НАТО. Москва также располагает самым большим флотом ледоколов в мире — более 40, — часть из которых имеют атомные двигатели и оснащены крылатыми ракетами и системами радиоэлектронной борьбы.

Эти корабли прокладывают безопасные маршруты во льдах для коммерческих судов, но также могут быть использованы для помощи военным кораблям в передвижении по Крайнему Северу. Россия планирует построить больше атомных ледоколов в рамках своего плана развития Северного морского пути.

Активно осваивать регион стремится и Китай, увеличивая собственный флот ледоколов. Третий ледокол страны, как ожидается, будет сдан к 2025 году. Кроме того, Пекин разрабатывает суда с ядерным двигателем, пишет The Times.

В марте прошлого года правительство Великобритании признало эту угрозу. Бывший министр обороны Бен Уоллес представил собственную арктическую стратегию с четырьмя основными целями: защита важнейшей национальной инфраструктуры, обеспечение свободы судоходства, укрепление международной системы, основанной на правилах, и борьба со злонамеренным поведением.

Однако, по мнению Хили, этого недостаточно. Документ он и вовсе назвал похожим скорее на «туристическую брошюру», чем на «оценку безопасности и стратегический план». Теневой министр обеспокоен тем, что Великобритании не хватает оборудования, необходимого для сдерживания России в Арктике. В отличие от огромного ледокольного флота Москвы, у Лондона есть только один ледовый патрульный корабль — HMS Protector.

Более того, он осудил недавнее решение правительства сократить заказ на усовершенствованный самолёт раннего предупреждения и дальнего наблюдения E-7 Wedgetails американского производства с пяти до трёх. Сроки их поставки также были сдвинуты на два года. Эти самолёты считаются неотъемлемой частью не только стратегии Великобритании в отношении Крайнего Севера, но и её более широких обязательств перед НАТО.

Это мнение разделяют эксперты, которые предупреждают, что у ВВС Великобритании недостаточно разведывательных судов или истребителей, чтобы обеспечить постоянное присутствие на Крайнем Севере или реагировать на серьёзное обострение напряжённости. Кларк также считает, что Великобритании не хватает военных кораблей, необходимых для охраны арктических маршрутов.

Хили утверждает, что у страны есть возможность вновь заявить о себе как о ведущей европейской державе в НАТО, сформировав свою стратегию в отношении Арктики. Особенно с учётом того, что внимание США всё больше смещается с Европы. «Вне зависимости от того, кто займёт Белый дом в следующем году, европейским странам придётся выполнять большую часть тяжёлой работы в НАТО. Стратегические интересы американцев в большей степени направлены на Индо-Тихоокеанский регион. Это справедливо, и мы должны взять на себя это бремя», — призывает лейбористский политик.

При этом Хили указывает на необходимость устранения уязвимости британских систем вооружения, которые стали очевидны последние несколько лет, в том числе из-за украинского конфликта.

«Уроки, которые мы срочно должны извлечь из ситуации на Украине, заключаются в том, что это области, которые мы слишком долго упускали из виду», — заявил теневой министр, добавив, что конфликт позволил Великобритании обратить внимание на уязвимость своей наземной противовоздушной обороны. При этом он утверждает, что обеспечение надлежащего оснащения вооружённых сил требует фундаментального пересмотра системы военных закупок, чего пока не делает правительство премьер-министра Риши Сунака.