Bloomberg: в НАТО указали на риски в Арктике из-за укрепления союза России и Китая

Североатлантический альянс обеспокоен целями Китая в Арктике, учитывая всё более тесные связи страны с Россией, заявил в интервью Bloomberg председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Бауэр также призвал альянс быть готовым к конфликту в регионе.

НАТО обеспокоено целями Китая в Арктике, учитывая продолжающееся сотрудничество с Россией и многочисленные китайские суда, проходящие по Северному морскому пути, заявил в интервью Bloomberg в Рейкьявике председатель военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр. По его словам, в альянсе беспокоятся, что коммерческие и научные интересы страны могут стать предвестником китайского военного присутствия в Арктическом регионе.

Бауэр отметил, что на китайских судах, следующих по Северному морскому пути, находятся военные учёные, а сам Китай никогда не исключал своего присутствия в Арктике. Адмирал указал на растущее сотрудничество России и Китая, включая сферы энергетики и логистики, и призвал НАТО быть готовым к конфликту в регионе.



Ранее, принимая участие в Ассамблее полярного круга в Рейкьявике, он также выразил обеспокоенность по поводу укрепления российско-китайских связей. По словам Бауэра, в то время, как намерения России в Арктике становятся всё более ясными, «намерения Китая в отношении региона остаются непрозрачными».



«Мы не можем быть наивными и ожидать, что эти новые маршруты будут использоваться исключительно коммерческими судами», — предупредил адмирал.

В своей речи на конференции специальный представитель Китая по делам Арктики Гао Фэн напрямую не затронул слова Бауэра, однако предупредил, что напряжённость в Арктике не только затруднит сотрудничество, но и повлияет на глобальную стабильность. «Китай и другие азиатские страны могут играть важную роль в защите, исследованиях, освоении Арктики и управлении ею», — добавил Гао Фэн.

Также Бауэр предупредил, что Россия вкладывает значительные средства в арктические авиабазы и другую инфраструктуру. Председатель военного комитета НАТО отметил, что альянс должен быть готов к конфликту в регионе, учитывая способности России. Тем не менее НАТО не беспокоится о том, что Арктика «немедленно» превратится в горячую точку.