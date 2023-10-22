Bloomberg: в НАТО указали на риски в Арктике из-за укрепления союза России и Китая
НАТО обеспокоено целями Китая в Арктике, учитывая продолжающееся сотрудничество с Россией и многочисленные китайские суда, проходящие по Северному морскому пути, заявил в интервью Bloomberg в Рейкьявике председатель военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр. По его словам, в альянсе беспокоятся, что коммерческие и научные интересы страны могут стать предвестником китайского военного присутствия в Арктическом регионе.
«Мы не можем быть наивными и ожидать, что эти новые маршруты будут использоваться исключительно коммерческими судами», — предупредил адмирал.
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