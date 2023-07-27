SCMP: недоверие и санкции Запада сблизили Россию и Китай в Арктике

Арктический регион быстро становится полем совместной деятельности Москвы и Пекина, а вместе с тем ещё и новым фронтом соперничества между Поднебесной и Соединёнными Штатами, констатирует South China Morning Post. По мнению опрошенных изданием экспертов, Москву и Пекин подталкивают к кооперации прежде всего недружественные действия Запада.

Россия и Китай наращивают сотрудничество в Арктике, которая по мере глобального потепления становится всё более важным с экономической точки зрения регионом и превращается в новый фронт противостояния между КНР и США, пишет South China Morning Post.



Как напоминает обозреватель издания, Москва из-за введённых после начала российской СВО на Украине санкций была вынуждена переориентировать свои экспортные потоки, и ныне большая часть российской нефти экспортируется в Индию и Китай. Нефтяные танкеры из России до сих пор шли в Азию южным путём через Суэцкий канал — однако, поскольку лёд в Арктике продолжает таять, всё более перспективным в плане судоходства начинает выглядеть Северный Ледовитый океан. Российские власти уже начали своеобразные испытания такого использования Северного морского пути: прямо сейчас по нему движется груз российской нефти, который должен будет уже 12 августа достичь китайского Жичжао, что в провинции Шаньдун, отмечает автор материала. Если такой пробный шаг в итоге окажется удачным, путь движения товаров между Европой и Северо-Восточной Азией сократится на 30%, что позволит значительно снизить транспортные расходы, разъясняет журналист.

Между тем Китай, который уже давно провозгласил амбиции по достижению статуса «великой полярной державы» к 2030 году, и сам в последнее время пытается закрепиться в Арктическом регионе, пользуясь для этого сотрудничеством в науке и других областях с региональными игроками, прежде всего — c Россией, говорится в материале South China Morning Post. Как подчёркивается в статье, вклад Китая в развитие региона высоко оценил президент России Владимир Путин, который в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в марте этого года отмечал, что Москва считает сотрудничество с китайскими партнёрами по освоению транзитного потенциала Северного морского пути «перспективным».



По мнению старшего научного сотрудника вашингтонского аналитического центра «Арктический институт» Павла Девяткина, наращивание поставок нефти через Арктику в Китай — лишь последний из целого множества признаков стимулирования сотрудничества между этими странами в плане энергетики. Как пояснил эксперт в беседе с журналистом SCMP, Пекин вот уже некоторое время использует связи с Москвой в энергетике и науке для того, чтобы закрепиться в Арктическом регионе. «Так, например, Китай активно участвует в совместной научной деятельности, включаясь в международные научные экспедиции с учёными из приарктических стран», — цитирует эксперта издание.



Помимо прочего, Китай и Россию также сближает непростая ситуация, сложившаяся в Арктическом совете: семь из восьми членов этого органа, включая США, Канаду, Финляндию, Данию, Исландию, Норвегию и Швецию, с начала СВО на Украине бойкотируют его мероприятия в знак протеста против политики России, пишет SCMP. Как отмечает обозреватель издания, эксперты убеждены, что растущая напряжённость в отношениях с другими странами совета подталкивает Москву к укреплению регионального сотрудничества с Китаем, который имеет в органе статус наблюдателя. По мысли некоторых аналитиков, в аналогичном положении окажывается сейчас и сама КНР, которая в последнее время всё больше конфликтует с большинством членов Арктического совета и в этих условиях вынуждена идти к усилению влияния в регионе через развитие двусторонних контактов, прежде всего, разумеется, с Россией. Как полагают эксперты, на фоне фактического прекращения деятельности совета можно ожидать появления и других примеров российско-китайского сотрудничества на Крайнем Севере.



По данным SCMP, Россия в апреле этого года объявила о планах по созданию международной научно-исследовательской станции на архипелаге Шпицберген в сотрудничестве с другими членами БРИКС. Между тем налицо и признаки оборонных контактов: так, в сентябре минувшего года Береговая охрана США заявила об обнаружении в районе Аляски китайских и российских кораблей, которые проводили учения, а на прошлой неделе Москва и Пекин также организовали совместные манёвры воздушных и морских сил в Японском море, перечисляет обозреватель издания.



По мнению профессора норвежского Института оборонных исследований Лизелотты Одгор, Китаю становится всё труднее делать стратегические инвестиции в Арктику в первую очередь потому, что страны НАТО в регионе теперь начали понимать, что Поднебесная активно пользуется участием в научных инициативах для достижения военно-стратегических целей, включая разведку. Как пояснила Одгор в интервью SCMP, по этой причине многие страны региона начали активно препятствовать расширению Пекином свего присутствия там. Это действительно так, подтверждает обозреватель SCMP: начиная с середины прошлого десятилетия китайские профильные ведомства и компании стали всё чаще сталкиваться с отказами при попытках реализовывать различные проекты в Дании, Финляндии, Норвегии и других странах региона — и зачастую это объяснялось давлением на них со стороны Вашингтона, усматривавшего в научных инициативах КНР военный потенциал.



Как полагает научный сотрудник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Брайан Харт, опасения западных стран порождало в первую очередь характерное для Китая отсутствие прозрачности. «Когда речь идёт о научной деятельности, граница между гражданской и военной сферами часто размывается, и в Китае этот феномен проявляет себя очень ярко, — заявил эксперт журналисту South China Morning Post. — Это значит, что даже самые настоящие научные исследования могут использоваться китайскими военными и разведывательными органами в негражданских целях». По мысли Харта, Пекин поддерживает крепкие связи с Москвой в том числе и с целью наращивания своего влияния в Арктике — однако Россия и сама, вероятно, обеспокоена масштабами китайского военного присутствия в регионе, поскольку считает его стратегически важным и размещает там существенные силы и средства.



Впрочем, по мнению Лизелотты Одгор, Китай вряд ли стремится к тому, чтобы получить статус серьёзной военной силы на Крайнем Севере, а скорее пытается нарастить своё влияние, поддерживая присутствие там России. «Приоритетом для Китая будет делать так, чтобы Россия могла и дальше оставаться угрозой для НАТО по всей этой линии от Арктики и вплоть до Средиземноморья, — разъяснила эксперт в беседе с журналистом SCMP. — Важнее всего, чтобы Россия имела возможность сохранять статус угрозы и брать большую часть усилий на себя. Китаю не хочется это делать самому, зато он очень заинтересован в том, чтобы помогать России, ведь у него есть экономические и технологические ресурсы, которых у Москвы нет».



Как бы то ни было, аналитики считают, что Китай и дальше будет позиционировать себя как важного игрока в Арктике — а состаявшийся недавно впервые за 65 лет заход в норвежский порт американского авианосца чётко показал тенденцию к тому, что регион перестанет быть зоной нулевой военной активности, пишет SCMP.