Washington Post: «большая игра» в Арктике возрождает соперничество России и Запада на Крайнем Севере

Присоединение Финляндии и Швеции к НАТО ведёт к наращиванию присутствия вооружённых сил Запада на Крайнем Севере. На этом фоне Россия восстанавливает военные объекты советской эпохи в Арктике, что означает возрождение соперничества между сверхдержавами за природные ресурсы и влияние. Об этом пишет издание The Washington Post, описывая происходящее противостояние на северных широтах Европы словами «большая игра».

На протяжении продолжительного времени европейские и американские спецслужбы пристально следят за происходящим за Полярным кругом, поскольку таяние полярных льдов приведёт к открытию новых торговых путей, вызовет борьбу за природные ресурсы и изменит картину глобальной безопасности. Запад наблюдал за тем, как Россия возрождала военные объекты советской эпохи, а Китай планировал создание «Полярного Шёлкового пути», пишет The Washington Post.

Однако украинский конфликт и резкое ухудшение отношений Запада с Москвой вызвали повышенную тревогу на пограничных территориях между Норвегией и Россией, что усилило геостратегическое значение Арктики. В результате произошёл всплеск военного, дипломатического и разведывательного интереса, который может привести к повторению «большой игры» — соперничеству в XIX веке между Британской и Российской империями за влияние в Азии.

Между тем НАТО наращивает своё присутствие на севере через присоединение Финляндии и Швеции в свои ряды. Весной этого года американский авианосец впервые за 65 лет зашёл в норвежский порт, остановившись в Осло перед тем, как принять участие в учениях с союзниками по НАТО на севере. Примерно в то же время госсекретарь США Энтони Блинкен совершил поездку по региону и объявил, что Соединённые Штаты вновь откроют дипломатическое представительство в прибрежном городе норвежской Арктики Тромсё, отмечает The Washington Post.

Деятельность Арктического совета, представляющего собой межправительственную площадку по сотрудничеству, заблокирована, поскольку семь его членов отказываются работать на политическом уровне с восьмым членом, Россией, нарушая сотрудничество по таким важным вопросам, как изменение климата.

В прошлом году норвежские СМИ сообщали об обнаруженных беспилотниках в небе над аэропортами и нефтегазовыми объектами, о высылке российских дипломатов и о деле человека, обвинённого в незаконном сборе разведданных, когда он выдавал себя за бразильского приглашённого учёного в норвежском университете. По словам источника The Washington Post, страны НАТО должны быть менее наивными и больше делиться информацией о «дестабилизирующих действиях и подозрительных вещах».

Возможности России на севере, включая ядерное оружие, остаются нетронутыми и очень опасными, пишет автор статьи со ссылкой на командующего норвежской армией Ларса Лервика. Запад также обеспокоен тем, что Россия может заблокировать коммерческие морские пути или корабли ВМС США на пути в Европу, особенно в водах между Гренландией, Исландией и Великобританией, которые отделяют Норвежское и Северное моря от открытого Атлантического океана.

«Способность России помешать подкреплению — это настоящий вызов для альянса», — посетовал один высокопоставленный представитель западной разведки, с которым автор статьи обсуждал вопросы безопасности на условиях анонимности.

У Запада есть опасения, что Москва может вынашивать планы по нанесению ударов по критической подводной инфраструктуре Европы, вследствие чего месяц назад НАТО открыло центр по защите подводных трубопроводов и кабелей.

Более трёх десятилетий дипломаты и учёные на Крайнем Севере утверждают, что критически важная работа по защите Арктики должна проводиться отдельно от политики: «высокий север — низкая напряжённость», как любят говорить некоторые норвежцы. Тем не менее арест учёного и дипломатические разногласия в Арктическом совете, секретариат которого находится в Тромсё, указывают на возрождение соперничества великих держав в регионе.

Адъюнкт-профессор политологии Университета Тромсё и эксперт по вопросам Арктики Марк Лантен считает, что Арктический совет, возможно, уже не спасти, поскольку при долгосрочной «заморозке» отношений с Россией понадобится другая площадка для обсуждения вопросов изменения климата и движения морских судов в регионе.