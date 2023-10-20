Научные исследования арктического климата западными учёными фактически прекращены, поскольку антироссийские санкции затруднили обмен ключевыми данными с российскими коллегами, пишет независимый международный портал BNN Network. С начала украинского конфликта Арктический совет приостановил сотрудничество с Россией, и теперь возможное возобновление полноценного взаимодействия будет полностью зависеть от готовности западных стран, а не наоборот.

Научные исследования арктического климата западными учёными фактически прекращены, поскольку антироссийские санкции затруднили обмен ключевыми данными с российскими коллегами, пишет Bloomberg. Ограниченное международное общение внутри научно-исследовательских кругов всё ещё возможно, однако бывшие коллеги-учёные беспокоятся о том, что могут поставить под угрозу карьеру или безопасность друг друга. Кроме того, фундаментально «сломана» логистическая система, лежащая в основе арктических исследований и помогающая учёным доставлять оборудование через границы и облегчающая получение виз.

Изучение быстро нагревающейся верхней части планеты имеет решающее значение для усилий по смягчению глобального потепления и пониманию его динамики в более низких широтах. Как правило, учёные-климатологи, специализирующиеся на Арктике, представляют собой сплочённое сообщество, и обычное профессиональное соперничество отступает на второй план перед безграничной, экзистенциальной угрозой изменения климата.

Тем не менее в настоящее время геополитика стала определять возможности продвижения научных проектов. По данным Bloomberg, большинство стран — членов ЕС и НАТО приостановили или резко ограничили финансирование научных работ с участием России — страны, которая владеет примерно половиной мировой арктической территории. Основной вопрос, над которым рассуждают на Западе, заключается в том, можно ли вообще заниматься «значимой арктической наукой» и «значимой наукой о глобальном климате» без доступа к данным из российской Арктики.

Белый дом и Еврокомиссия прекратили финансирование новых арктических научных исследований и отказались от большинства существующих, в которых участвует Россия. Оставшиеся проекты пришлось «скорректировать» и сосредоточить исследования на «нероссийских» частях региона. Однако западные учёные понимают, что без России изучение тающей вечной мерзлоты не имеет смысла. В то же время некоторые прошлые коллаборации между Россией с западным научным сообществом будут заполнены китайскими учёными, которые беспрепятственно могут работать на территории России, вытесняя североамериканских и европейских экспертов, отмечает Bloomberg.

С начала украинского конфликта Арктический совет приостановил сотрудничество с Россией, и теперь возобновление полноценного взаимодействия будет полностью зависеть от готовности западных стран, а не наоборот. «Россия ничего не блокировала, это были семь других государств-единомышленников», — заявила эксперт по государственной политике Арктической инициативы Гарвардского университета Дженнифер Спенс, описывая ситуацию в Арктическом совете. «Во многих отношениях Россия была готова сесть за стол переговоров с первого дня и довольно открыто заявила о своём желании, чтобы Арктический совет продолжал функционировать», — подчеркнула Спенс.