Главный редактор портала SwebbTV Микаэль Вильгерт опубликовал на своём сайте письмо с требованием отправить в отставку министра обороны Швеции Поля Йонсона, который подписал крайне невыгодное соглашение о военном сотрудничестве его страны с США. По мнению журналиста, заключение такого договора с Пентагоном окажет ещё больший вред, чем возможное вступление скандинавского королевства в НАТО. Кроме того, Североатлантический альянс показал свою некомпетентность и несостоятельность на Украине, и взаимодействие с таким партнёром не принесёт некогда нейтральному государству ничего, кроме бед.

Главный редактор портала SwebbTV Микаэль Вильгерт опубликовал на своём сайте письмо с требованием отправить в отставку министра обороны Швеции Поля Йонсона, который заключил крайне невыгодное соглашение о военном сотрудничестве его страны с США. По мнению журналиста, подписание документа означает, что Швеция становится транзитной страной для вооружённых сил США, и это окажет ещё большее влияние на Швецию, чем её потенциальное вступление в НАТО. Вильгерт считает, что принятие таких серьёзных решений необходимо широко обсудить, прежде чем соответствующий возможный законопроект будет одобрен в парламенте.

В проекте соглашения значится, что США получат право ввозить оружие, транспортные средства, военнослужащих, самолёты, корабли и многое другое без ограничений, при этом шведская сторона не будет уведомлена, что именно и в каких объёмах будет поступать на территорию страны. Кроме того, всё перечисленное американцы смогут свободно перемещать внутри Швеции без какого-либо контроля. Соглашение также предоставляет лицам с американскими военными билетами право поселиться в Швеции со своими родственниками и не платить подоходный налог или НДС, сетует главред SwebbTV.

Заключение такого соглашения могло бы быть оправдано, если бы США с их военным потенциалом могли бы защитить Швецию, однако украинский конфликт показал, что Россия и её союзники на сегодняшний день обладают большей военной мощью, чем Соединённые Штаты и их союзники. Таким образом, военный союз Швеции с США не обеспечивает той безопасности, на которую понадеялся шведский народ.

Вооружённое противостояние на Украине также выявило некомпетентность НАТО, указав на ещё одну проблему, связанную с США. Шведские СМИ и Министерство обороны теперь вынуждены признать, что они всё время ошибались относительно перспектив Украины на победу и что более 1,2 млн украинских солдат были принесены в жертву ни за что.

США без колебаний уйдут с Украины, точно так же, как они сделали в Афганистане, когда посчитают своё дальнейшее пребывание в стране невыгодным. Своими действиями Соединённые Штаты показали, что их военной защите доверять нельзя. В соглашении, подписанном Полем Йонсоном, также нет ничего, что гарантировало бы защиту Швеции, возмущённо отмечает Вильгерт.

Напротив, присутствие американских вооружённых сил, да ещё и с возможным наличием ядерного оружия на шведской земле превратит Швецию в военную цель для России, что существенно увеличивает риск нападения на королевство. Хотя определённый сдерживающий эффект может иметь место, на него не следует полагаться, считает Вильгерт.

После фиаско НАТО на Украине США поменяли свою стратегию и теперь планируют перегруппировку с акцентом на Северную Европу и Северное полушарие. В этой стратегии Швеция становится стратегически важной территорией, а если выражаться проще, то транзитной страной и плацдармом для будущей войны в Арктике, Прибалтике или Финляндии посредством прямой военной конфронтации с Россией.

Недавно министр обороны Поль Йонсон заявил о заинтересованности Швеции в защите Арктики, несмотря на то что Швеция не имеет там никаких прав. Вместо этого речь идёт о поддержке претензий США, однако Швеция от этого ничего не получит. Всё дело в том, что у Йонсона очень сильные связи с США, и он не занимается делами Швеции. В завершение статьи Вильгерт призывает читателей взглянуть правде в глаза и заявил о необходимости отправить в отставку министра обороны Швеции Поля Йонсона.