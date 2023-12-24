Мирного решения не будет — Newsweek о возможном отделении Техаса от США

В Техасе всё активнее ведутся разговоры об отделении Штата от США и раздаются призывы к проведению референдума по этому вопросу, сообщает Newsweek. Сторонники независимости Штата настаивают, что федеральная система в стране разваливается, противники же предупреждают, что процесс сепарации вряд ли пройдёт мирно.

У сторонников кампании за отделение Техаса от Соединённых Штатов и превращение его в полностью независимое государство выдался напряжённый год, пишет Newsweek. Ранее в этом месяце Техасское националистическое движение направило петицию в Республиканскую партию Техаса в Остине с требованием включить консультативный референдум о независимости штата в голосование в рамках праймериз в марте 2024 года. Как передаёт издание, петиция набрала почти 140 тыс. подписей. Республиканская партия Техаса одобрила призывы к проведению референдума ещё в июне 2022 года.



Эти шаги вызвали растущий интерес к последствиям возможной независимости Техаса. В интервью Newsweek председатель Техасского националистического движения Дэниэл Миллер заявил, что отделение станет противоядием от разваливающейся федеральной системы. Он обвинил правительство США в росте цен на газ и продукты питания, а также в растущем государственном долге.



Некоторые эксперты, однако, утверждают, что проект отделения Техаса оторван от реальности и являет собой символический жест. Другие предостерегают, что процесс обретения штатом независимости вряд ли будет мирным. «Я думаю, история ясно показала, что не существует правдоподобного сценария, при котором Техас мог бы мирно отделиться от Соединённых Штатов, даже если бы на то была воля его населения — на что, насколько мне известно, нет никаких указаний», — замечает Джошуа Блэк из Техасского университета.