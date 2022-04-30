Обозреватель Mises Institute: американские элиты грешат двойными стандартами — поддерживают сепаратизм по всему миру, но только не в США

В вопросах отделения американские элиты уже давно придерживаются двойных стандартов: власти США активно поддерживают сепаратистские движения за рубежом, однако внутри страны эта тема до сих пор находится под запретом, пишет старший редактор Института Мизеса Райан Макмакен. И сейчас Вашингтон поддерживает Украину, которая возникла как государство в результате сепаратизма.

К настоящему времени всем должно быть предельно ясно, что официальный нарратив «американского режима» по украинской теме заключается в том, что необходимо выступать за политическую независимость Украины, пишет старший редактор Института Мизеса (Mises Institute) Райан Макмакен в своей статье, размещённой на сайте организации.



То есть мы должны поддерживать идею о том, что Украина — это отдельное государство, политически независимое от России. В более широком смысле, конечно, идея о том, что Украина является суверенным государством, также подразумевает, что она отделена и от всех других стран.



Но как Украина к этому пришла? Государства, конечно, не появляются из ниоткуда. Обычно они возникают одним из двух способов или в результате комбинации этих двух способов. Государства могут быть образованы из двух или более меньших государств в процессе завоевания или добровольного союза. Они также могут возникать, когда часть государства отделяется, чтобы сформировать своё собственное государство.



Если говорить об Украине, то это государство было создано 30 лет назад из части территории Советского Союза. И произошло это через отделение. Действительно, Украина была частью примечательной тенденции к децентрализации и отделению, которая имела место в начале 1990-х годов. Этим сепаратистским движениям, конечно же, противостояло «законное» центральное правительство, действовавшее в то время.



«Иными словами, сегодня «поддерживать Украину» — значит «поддерживать сепаратизм». Но не ожидайте услышать это в такой формулировке на канале MSNBC или в New York Times. Нет, «слово на букву «с» до сих пор остаётся табу в дискурсе Америки. Также категорически нельзя выступать за процесс, который привёл к отделению Украины: за проведение голосования — вопреки желанию центрального правительства — по вопросу о том, нужно ли региону отделяться или нет», — напоминает автор.



Украинцы сделали это, и сегодня мы вроде бы должны приветствовать этот шаг и принять результаты этого голосование, отмечает Макмакен. А многие американские эксперты даже скажут, что ради этого стоит вести вооружённый конфликт.



«Однако что, если предложить нечто подобное для одного из регионов США? Нам скажут, что это просто неправильно», — подчёркивает автор.



Современное украинское государство родилось в результате сепаратизма, и оно отнюдь не всегда было отдельным или суверенным.



История Украины — это долгая история различных территорий и государств, которые постепенно с XVII века входили в состав Российской Империи. То, что нам сейчас известно под названием Украина, более или менее возникло только в конце XIX века. Но тогда оно было «подвластно русскому царю, а позднее советским коммунистам». Консолидированная, суверенная Украина возникла только в декабре 1991 года после референдума, на котором большинство избирателей проголосовало за её независимость.



Украина вскоре после этого стала независимой как де-факто, так и де-юре, потому что советское государство было слишком слабым, чтобы что-то с этим поделать. И она была не одинока. К концу 1991 года страны Прибалтики уже провозгласили независимость, что было сделано против воли советского государства и считалось незаконным. Всего из Советского Союза образовалось 15 новых государств. Сепаратизм распространился и за пределы СССР: Словения провозгласила независимость от Югославии в 1991 году. В 1993 году чехи и словаки вышли из своего государства, приведя к полному распаду Чехословакии.



Примечателен тот факт, что «американский режим» и американские эксперты в целом выступали против этих сепаратистских движений. Вашингтон с опозданием признал независимость прибалтийских государств. И это несмотря на то, что США после Второй мировой войны официально никогда даже не признавали присоединение Советским Союзом этих государств.



Американская позиция тогда — возможно, предсказуемо, — заключалась в том, что границы государства — неважно, Советского Союза, Чехословакии или любой другой страны — являются чем-то неприкосновенным и не могут быть изменены или упразднены.



Тем не менее за одно поколение «американский режим» прошёл путь от поддержки советского государства в его противодействии сепаратизму до гарантий военной защиты — посредством НАТО — сепаратистским балтийским государствам.



Однако, как отмечает автор, не стоит ждать, что среднестатистические американские эксперты вдруг превратятся в сепаратистов. Американские элиты уже давно придерживаются двойных стандартов в отношении отделения. Они поддерживают сепаратизм африканцев, индийцев, пакистанцев и жителей других государств, чьи сепаратистские движения классифицируются как «деколонизация». Именно поэтому после Второй мировой войны число национальных государств увеличилось вдвое.



Сепаратизм в прошлом столетии был широко распространён. Американские власти оказывали поддержку десяткам сепаратистских движений во имя национального освобождения. Точно так же мы можем ожидать применения того же двойного стандарта и в случае с Украиной. Это будет звучать примерно так: «Сепаратизм — это нормально для Украины, потому что в то время в СССР не было демократии. Но сепаратизм недопустим там, где людям разрешено голосовать».



Однако с этой версией событий есть проблема. Во-первых, СССР быстро двигался к тому, чтобы стать тем, что Запад назвал бы демократией. Михаил Горбачёв уже проводил реформы, которые должны были преобразовать Советский Союз в демократическое государство, что, вероятно, встретило бы одобрение западных элит. США поддержали этот процесс, и отчасти поэтому Вашингтон выступал против независимости Украины. Соединённые Штаты, как пишет автор, хотели, чтобы Украина — а также страны Прибалтики — оставались в составе огромного постсоветского государства. Эта демократическая реформа действительно произошла в России, которую до времён «антипутинской паранойи на Западе» называли демократией.



Ещё одно несостоятельное утверждение состоит в том, что постсоветским государствам разрешено отделяться, поскольку они были присоединены к Российской Империи против их воли. Но, как отмечает автор, если рассматривать одностороннюю аннексию в качестве критерия, то по этим стандартам Калифорния, Невада, Нью-Мексико, Аризона, половина Колорадо и Юта имеют право на отделение. Кроме того, можно было бы также упомянуть бесчисленные индейские и франкоязычные территории, которые были аннексированы и управлялись вопреки воли местных жителей.



Тем не менее даже если бы украинцам на излёте СССР дали право голоса, то они понимали то, что отказываются понимать американцы-антисепаратисты: группы культурных меньшинств, которые не в фаворе у элиты центрального правительства, имеют больше шансов на подлинное самоопределение, если они пойдут по пути отделения, а не по пути единства и демократии. Хотя Украина была самым важным нерусским компонентом СССР, тем не менее украинцы были в меньшинстве. В то время украинские сепаратисты считали, что русские будут доминировать в политике постсоветской демократии. И, вероятно, они были правы.



Таким образом, демократия не решает проблем, которые могут решить только отделение и радикальная децентрализация. И Украина — это лишь один из примеров. Однако можно быть уверенным в том, что американский режим и союзные ему эксперты будут отрицать, что здесь можно извлечь какой-либо урок касательно сепаратизма.



«Тем не менее тем из нас, кто признаёт ценность отделения, при следующий встрече с американцем, заявляющим, что он «поддерживает Украину», нужно будет ничтоже сумняшеся заявить ему, что всегда приятно встретить коллегу-сепаратиста», — пишет в завершение Райан Макмакен.